Miriam Andrés presidirá el Consejo de Alcaldes del PSOE CyL que activará el "músculo municipal" de cara a las elecciones

VALLADOLID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, presidirá el Consejo de Alcaldes del PSOE de Castilla y León, que se celebrará el próximo sábado, 10 de enero, en el Hotel Castilla la Vieja de la capital palentina para "activar el músculo municipal" socialista de cara a las elecciones autonómicas.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, ha informado este jueves, 8 de enero, sobre esta cita con la que la formación pretende poner en marcha "toda la maquinaria" municipal, una parte "fundamental" en la candidatura de Carlos Martínez que optará a la Presidencia de la Junta en los comicios que los socialistas creen que se celebrarán el 15 de marzo.

El Consejo de Alcaldes se compone de un Plenario, compuesto de la totalidad de los alcaldes del PSOE en la Comunidad, que son alrededor de 500, y una Comisión Permanente, formada por un presidente; dos alcaldes y dos alcaldesas por cada provincia, siempre y cuando al menos uno de ellos sea de un municipio menor de 500 habitantes, y un portavoz de algún grupo municipal socialista en la oposición, así como un alcalde o concejal perteneciente a las Juventudes Socialistas de Castilla y León, además de la máxima representantes de la formación en la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMPCyL), Aitana Hernando, y el secretario de Política Municipal.

En la cita, se propondrá como presidenta del organismo a Miriam Andrés, "una mujer que tiene todo lo que se necesita en el ámbito municipal, que ha ganado las elecciones y gobierna en Palencia", donde es "referente en la manera de gestionar".

"Habla lo suficientemente claro para que la entiendan sus vecinos y para ser una voz más que autorizada de cara a los compañeros del PSOE", ha señalado Díaz al respecto. El nombramiento de Andrés, que sucederá así al alcalde de Soria y secretario general del PSOE autonómico, Carlos Martínez, en el cargo, tiene que ser aprobada el próximo sábado.

Todos los alcaldes socialistas están invitados a este encuentro, incluido el de León, José Antonio Diez, con quien Díaz ha contactado directamente para solicitar su presencia, mientras este ha indicado que revisará su agenda para ver si puede asistir, tal y como ha relatado el secretario de Política Municipal del PSOE autonómico.

PROGRAMA

Respecto al programa, la jornada empezará a las 10.00 horas con la inauguración a cargo de Díaz; la vicepresidenta primera de la FRMPCyL y alcaldesa de Miranda de Ebro (Burgos), Aitana Hernando; el alcalde socialista de Fuenlabrada (Madrid), Francisco Javier Ayala, también máximo representante del PSOE en la Federación Española de Municipios y Provincias, y, por último, el secretario de Política Municipal en la Comisión Ejecutiva Federal, Juan Francisco Serrano.

Después se llevará a cabo la constitución del Consejo, tras lo que Miriam Andrés "llevará la batuta" de una reunión en la que se hablará de un asunto "capital" para el PSOE en esta etapa, la vivienda.

Díaz ha explicado que se planteará una resolución sobre la materia, con propuestas como la creación de un consorcio autonómico, uno de los "puntales" del programa electoral ante las elecciones autonómicas, así como se apostará por el aumento del fomento de la construcción de vivienda protegida y la protección para que esta "no se pierda al cabo de unos años".

Con este debate y las propuestas, el PSOE pretende "romper" el "modelo del PP en la gestión de vivienda pública, que es inexistente", ha indicado el representante socialista, quien ha animado a intervenir en el debate a todos los compañeros que los "deseen".

La jornada, en la que también se busca promover el análisis y la escucha en el mundo rural ante los "bulos de la extrema derecha", concluirá con la clausura a cargo del secretario de Estado para la Unión Europea, el palentino Fernando Sampedros, quien pondrá el broche a un programa "participativo" y "completo" con el que el PSOE en la Comunidad espera "activar" a las bases en pro de lograr una forma "distinta" para gobernar Castilla y León tras los comicios.

"No se nos puede escapar, máximo cuando vemos que la Junta de Castilla y León mete la pata todos los días, incluso en precampaña electoral", ha apostillado Díaz, para señalar a la "desaparición de la bonificación del 25 por ciento en los trenes Avant", una "muestra de la desidia, dejadez y la incapacidad de gestión que tiene el Gobierno de (Alfonso Fernández) Mañueco".

Frente a esa "incapacidad de gestión", ha destacado "la gestión de los alcaldes y alcaldesas" socialistas, como Carlos Martínez, que ahora busca ser el "próximo alcalde de Castilla y León".