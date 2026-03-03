La modificación del PGOU de Burgos cumple un nuevo plazo y ya está lista para llevarla al Pleno del 20 de marzo

Imagen de archivo del presidente de la Gerencia de Urbanismo de Burgos, Juan Manuel Manso. - AYTO BURGOS

BURGOS 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia de Urbanismo de Burgos, Juan Manuel Manso, ha informado de que se ha aprobado de manera provisional en la sesión del Consejo de Administración la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se llevará al Pleno del próximo 20 de marzo.

Se trata de una modificación para ajustarlo a varias "sentencias judiciales" que anularon determinados sectores urbanizables al considerar que no estaba justificada la previsión de vivienda contemplada.

Según ha explicado Manso, la previsión inicial rondaba las 17.000 viviendas, lo que motivó la reducción de sectores "al no estar acreditada esa necesidad". Junto a esta modificación principal, el documento incorpora otras adecuaciones de carácter técnico y normativo.

Entre las más relevantes figuran la "regulación de la intervención en suelos privados de uso público" y cambios en materia de "sostenibilidad energética" así como otros aspectos relacionados con los pisos turísticos o las fachadas ventiladas.

El Ayuntamiento continuará ahora con la tramitación correspondiente para el desarrollo normativo de los nuevos artículos incorporados al planeamiento urbanístico municipal.

Este dictamen irá al Pleno que se celebrará el 20 de marzo para su aprobación inicial que se deberá refrendar tras el estudio de las alegaciones que se produzcan en el plazo legal.

En la misma sesión se ha aprobado la ampliación del periodo de información pública del Plan Director de la Muralla de Burgos, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno por un periodo de un mes más que se cumplirá el próximo 17 de marzo. Manso también ha dado cuenta de varios acuerdos sobre la venta de varias parcelas en el polígono de Villalonquéjar y la adecuación urbanística de otras parcelas en el pueblo antiguo de Gamonal.