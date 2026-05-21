Una 'monarquía universal' clausura el ciclo que la UCAV ha dedicado a Isabel la Católica - UCAV

ÁVILA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado la última conferencia del II ciclo dedicado a la reina Isabel 'Promoción política y cultural. Personas e instituciones en la época de Isabel la Católica' en la que el catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad de León, Salvador Rus, ha impartido la sesión 'Fernando de Aragón, esposo y rey'.

El vicerrector de Investigación, José Antonio Calvo, ha hecho balance de este ciclo en el que se ha comprobado que la reina "sigue construyendo y haciendo que todas las personas que estén en torno a ella sean especialmente grandes".

También ha sido posible recordar que "Isabel hizo construir una civilización, una política y una forma de relacionarnos", ha expresado.

Precisamente, Rus ha hablado de Fernando el Católico como esposo de Isabel, y lo ha hecho para mostrar cómo la coordinación y colaboración entre ambos dio lugar a "una monarquía muy fuerte que dominó el mundo", que pasó de estar asentada en Castilla y Aragón a estarlo en tres continentes.

"Ambos construyeron un proyecto político que duraría 150 años y que fue una monarquía universal", ha señalado.

El ciclo ha estado compuesto por nueve sesiones celebradas en las provincias de Ávila y Toledo. Con él, la UCAV ha vuelto a poner en valor la figura de Isabel de Castilla como una de las personalidades más importantes e influyentes de la historia.