El Monasterio de Santa Clara de Tordesillas estrena visita libre a partir de este sábado. - PATRIMONIO NACIONAL

TORDESILLAS (VALLADOLID), 2 (EUROPA PRESS)

Patrimonio Nacional pone en marcha a partir de este sábado, 3 de octubre, la modalidad de visita libre al Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas (Valladolid) durante los fines de semana y días festivos. Se amplían así las opciones de acceso público a uno de los mejores ejemplos de arte mudéjar de Castilla y León.

Este tipo de acceso complementará la actual oferta de visitas guiadas, que seguirán desarrollándose con normalidad de martes a domingo. Las tarifas de entrada establecidas son de 6 euro (visita libre) y 9 euro (visita guiada). El acceso gratuito se mantiene los miércoles y jueves de 16 a 18:30 horas.

Con motivo de esta iniciativa, Patrimonio Nacional ha desarrollado nuevos recursos de mediación y accesibilidad para mejorar la experiencia del visitante. Entre ellos, destaca la creación de una audioguía, así como la implantación de nueva señalización del recorrido y diversas mejoras de accesibilidad en el itinerario de visita.

Fundado en 1363 por la infanta doña Beatriz, hija del Rey Pedro I de Castilla, el convento está situado en un palacio a orillas del Duero, mezcla de estilos románico y gótico, que ejemplifica la admiración de los reyes castellanos por el lujo y la sofisticación de la cultura andalusí. En la actualidad, alberga una comunidad de monjas clarisas franciscanas.