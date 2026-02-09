Las Montañas de León, finalistas de los IV Premios de los Lectores de Viajes National Geographic

Imagen de la Cueva de Valporquero, uno de los principales reclamos tiurísticos de Montañas de León, finalistas de los IV Premios de los Lectores de Viajes National Geographic. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Montañas de León figuran entre los finalistas de los IV Premios de los Lectores de Viajes National Geographic, en la categoría 'Mejor destino natural de España', en la que León compite con otros seis lugares.

La votación permanecerá abierta hasta el próximo día 22 de febrero en la web de la revista y el enlace para poder respaldar la candidatura de las Montañas de León es https://viajes.nationalgeographic.com.es/lifestyle/premios-l...- geographic-2026_24140.

Los premios recogen un total de 14 categorías en las que los ciudadanos podrán escoger entre 98 finalistas. Dichas categorías son 'Mejor hotel con historia de España', 'Mejor proyecto de sostenibilidad turística', 'Mejor bodega de España', 'Mejor automóvil para viajar', 'Mejor destino internacional', 'Mejor destino gastronómico de España, 'Mejor hotel urbano de España', 'Mejor hotel de costa de España', 'Mejor hotel en entorno natural de España', 'Mejor hotel internacional', 'Mejor destino de playa de España', 'Mejor destino urbano de España', 'Mejor destino sostenible' y 'Mejor destino natural de España'.

En la categoría de 'Mejor destino natural de España' destacan, dentro de las Montañas de León, las cuevas de Valporquero, el hayedo de Ciñera y la iglesia de Santa María de Arbas, que compiten con 'Las Merindades: senderismo y observación de aves', 'La Garrotxa: volcanes, bosques y pueblos medievales', 'Parque Nnacional Tablas de Daimiel: humedal y refugio de aves', 'Bardenas Reales: fascinante paisaje desértico', 'Parque Natural Saja-Besaya: reserva de una gran biodiversidad' y 'Pirineo de Lleida: arte románico y lagos glaciares'.

El objetivo de estos premios es reconocer el esfuerzo y la excelencia de destinos, hoteles y otras propuestas turísticas nominadas por el equipo de Viajes National Geographic, destacando su calidad, innovación y compromiso para ofrecer experiencias inolvidables al viajero, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

"LO MEJOR DEL TURISMO"

Los responsables de la revista han destacado, además, que estos galardones no solo celebran "lo mejor del turismo", sino que han logrado posicionarse como un "referente", un "escaparate de excelencia, sostenibilidad e innovación avalado por la elección directa de los lectores".

Los resultados finales de las votaciones se darán a conocer en el número de mayo de la revista, que se pondrá a la venta el próximo 21 de abril, así como en la página web. Para que la votación cuente se debe elegir a un candidato en cada una de las categorías y rellenar el formulario que aparecerá en la última página y la entrega de galardones se celebrará el 7 de mayo durante un evento que reunirá a todos los ganadores en el Auditorio de RBA Barcelona.

Las Montañas de León ya han sido reconocidas en el año 2022 con la figura de protección Sipam (Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial) Montañas de León, concedido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que incluye a 97 municipios y más de 171.000 habitantes. Se trata, además, de la primera distinción de este tipo que ha recibido la Comunidad y una de las cinco con las que cuenta España.