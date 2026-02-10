Montes de Soria inicia la venta de permisos de recolección de setas y mantiene tarifas y las modalidades

Regulación micológica en los Montes de Soria - MONTES DE SORIA

SORIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Montes de Soria ha iniciado la expedición de permisos de recolección de setas para la temporada 2026 en la que mantiene las tarifas y las modalidades del pasado año. La venta se ha iniciado tanto a través de su web y de los puntos autorizados (ayuntamientos y colaboradores) para la adquisición de los permisos que permiten recolectar "en el parque micológico más grande de España".

Desde la zona se han mostrado expectantes a la aparición de los primeros ejemplares de las especies más habituales de esta época, como son los marzuelos (Hygrophorus marzuolus) y angulas de monte (Craterellus lutescens y C.tubaeformis), han informado desde Montes de Soria.

En cuanto a la tipología de los permisos se puede elegir entre varias modalidades de los mismos enmarcados en los criterios de sostenibilidad establecidos por el Parque Micológico. Se mantiene la tarifa general recreativa (abierta a todos los amantes de la micología) que tiene un precio de 10 euros para dos días, con un máximo de 5 kilos de recogida diarios, un permiso pensado para potenciar el micoturismo y la visita al territorio.

En el caso de los vecinos empadronados en los pueblos que forman parte del Parque Micológico podrán obtener por tres euros el permiso recreativo durante toda la temporada con un máximo de cinco kilos diarios.

El permiso de temporada para su uso comercial asciende a diez euros y permite recoger y comercializar un máximo de 30 kilos diarios. Por otro lado, los recolectores que tengan cualquier vínculo en cualquiera de los pueblos que forman parte de Montes de Soria podrán obtener un permiso de recolección recreativo de temporada por diez euros.

Los vinculados que quieran obtener uno para uso comercial para toda la temporada lo podrán sacar por 50 euros mientras que no existe permiso comercial para quienes que no están vinculados al territorio.

Desde Montes de Soria han invitado a los amantes de la micología a anticiparse en la obtención de su permiso para toda la temporada 2026 ( es válido hasta 31 de diciembre). El Parque Micológico Montes de Soria está identificado con el código PMSO-50.001, establecido por la Junta de Castilla y León, pero que nada tiene que ver con el Acotado Micológico Pinares de Urbión SO-50.001 que tiene su propia gestión de la regulación y no pertenece a Montes de Soria.

Para la primavera también se ha confirmado la apuesta que mantiene Montes de Soria con dos de los "grandes eventos" que se realizan en este periodo del año, las III Jornadas del Marzuelo, que se celebrarán en Navaleno el fin de semana del 7 y 8 de marzo y la Feria Micológica de Tierras Altas, prevista para mediados de mayo.

Montes de Soria es una asociación sin ánimo de lucro de la que ya forman parte más de un centenar de propietarios forestales de las provincias de Soria y Burgos. La Asociación posee montes en el Parque Micológico PMSO-50001 y en Acotado SO-50002, ubicados en 97 localidades pertenecientes a 72 municipios (70 de Soria y 2 de Burgos), que trabajan por la gestión micológica conjunta de sus bosques en lo que es la mayor superficie continua regulada de toda la región y el mayor Parque Micológico de España.