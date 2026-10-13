Monzón de Campos (Palencia) contará con el primer Museo Casa de Pajes de España dedicado a la servidumbre. - MENDUNIA NOSTRA

MONZÓN DE CAMPOS (PALENCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Monzón de Campos (Palencia) acogerá el próximo viernes, 16 de octubre, a las 19:30 horas en la Casa Cultural, el acto de presentación oficial del Multimuseo Casa de Pajes, un espacio enfocado en la vida de los pajes y trabajadores de palacio que se convertirá en el primer Museo Casa de Pajes de España.

El proyecto albergará también el primer Museo Casa-Parador de la provincia de Palencia, una iniciativa que ha rescatado el pasado del inmueble como mesón de arrieros para transformarlo en Parador de diligencias del siglo XIX.

Las instalaciones del Multimuseo custodiarán las colecciones arqueológicas del maestro gótico Bartolomé de Solórzano y del investigador Nicolás Villa Calvo, además de convertirse en la sede oficial de la asociación Mendunia Nostra, según informaron a Europa Press fuentes de la organización.

El encuentro contará con las ponencias del director y propietario impulsor del proyecto de restauración, David Merino Velilla; el presidente de Mendunia Nostra, Nacho González; y el historiador, investigador y escritor local Nicolás Villa Calvo.

Durante la presentación se ha previsto desvelar los detalles de la solicitud para la Declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de este inmueble del siglo XIV, anexo al Palacio de los Rojas.