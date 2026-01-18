Motauros despide su 26 edición con 15.322 participantes que han "desafiado" las inclemencias meteorológicas

Entrega de premios de Motauros 2026. - ACTION SERVICE

VALLADOLID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 26 edición de Motauros ha contado con un total de 15.322 inscritos que han participado en las actividades que han llenado el municipio vallisoletano de Tordesillas de "ambiente y pasión motera" frente a las inclemencias meteorológicas.

La concentración se ha desarrollado marcada por unas condiciones meteorológicas especialmente adversas, con lluvia persistente durante todo el fin de semana e incluso episodios de nieve, lo que ha supuesto un "reto" tanto para la organización como para los participantes.

El presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz, ha puesto en valor el desarrollo del evento y ha subrayado el compromiso demostrado por los asistentes a la cita en una "edición complicada" por la lluvia y la nieva, lo que ha generado "muchas dificultades".

Pese a ello, 15.322 "valientes" han asistido a Motauros y han participado en todos los actos programados, ha destacado, según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Ruiz ha agradecido de manera especial el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de Cruz Roja y del resto de efectivos implicados, como Guardia Civil y Policía Municipal, por su labor durante los días de la concentración.

Asimismo, ha destacado la intervención constante de los bomberos de la Diputación de Valladolid, que han trabajado para resolver los problemas derivados de la acumulación de agua en distintos puntos del recinto.

Por su parte, el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha resaltado la repercusión económica que genera esta concentración en el municipio, que, a falta de una valoración definitiva, parece no haberse visto mermada por el mal tiempo.

ENTREGA DE PREMIOS

Motauros ha finalizado este domingo con la entrega de premios y reconocimientos a distintas instituciones por su apoyo al desarrollo del evento. Así, la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral ha recogido el galardón otorgado a la Junta, acompañada por la delegada territorial en Valladolid, Raquel Alonso.

Asimismo, la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha recibido su reconocimiento, entregado al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

Durante el acto también se ha puesto en valor la colaboración de entidades como la Diputación de Valladolid; Avanza Valladolid, de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, el Ayuntamiento de Medina del Campo, Guardia Civil, Cruz Roja, Bomberos y Policía Municipal, entre otras.

Otros reconocimientos han recaído en el primer inscrito, Juan Carlos Jiménez; el piloto más joven, Martín Alonso; el piloto nacional más lejano, Dolores Ruiz, procedente de Las Palmas de Gran Canaria; el piloto internacional llegado desde más lejos, Pierre Jean-Louis, de Francia; el motoclub nacional con mayor número de inscritos, Motomoja2; y el internacional con más participantes, Motards del Rey, de Portugal, entre otros.

La entrega ha contado con la presencia del alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira; el diputado delegado del Servicio de Deportes y Juventud de la Diputación de Valladolid, Javier González, así como otros representantes institucionales y miembros del equipo de Gobierno municipal.

Por otro lado, el periodista deportivo Manuel Centeno ha recibido el 13 Premio Clavidor, consistente en su peso en vino, como reconocimiento a su trayectoria profesional.

Durante el acto también se ha rendido homenaje al expiloto español Champi Herreros, padrino de honor de esta edición, quien ha destacado la actitud positiva y el espíritu de los Motauros frente a las adversas condiciones meteorológicas del fin de semana.

Por último, Cruz Roja ha ofrecido un balance del dispositivo desplegado en esta concentración motera, en la que ha atendido a once personas, todas ellas de carácter leve.