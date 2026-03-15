Un motorista de 33 años herido tras sufrir una caída en la AV-561 en El Hoyo de Pinares (Ávila)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

ÁVILA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 33 años ha resultado herido este domingo, 15 de marzo, tras sufrir una caída en el kilómetro 4 de la carretera AV-561 en El Hoyo de Pinares (Ávila), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se ha producido minutos antes de las 12.52 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso en el que se informaba del accidente.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a Policía Local de Hoyo de Pinares y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos para atender a un varón de 33 años que finalmente ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital de El Escorial.