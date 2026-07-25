Una motorista herida tras chocar con un corzo en Tubilla del Lago (Burgos)

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BURGOS, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una motorista de unos 30 años ha resultado herida tras chocar con un corzo en el kilómetro 4 de la carretera BU-V-9101, a la altura de Tubilla del Lago (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 09.10 horas, cuando una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de la salida de vía del vehículo y ha solicitado asistencia para su ocupante, una mujer que presentaba heridas en brazo, pierna y cara.

El Centro de Emergencias 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado recursos sanitarios hasta el lugar del accidente para atender a la herida.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre el estado de la persona herida ni sobre las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.