Un motorista herido tras una colisión con un turismo en Zamora capital

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 25 años ha resultado herido tras una colisión con un turismo en la carretera del Bolón, rotonda con la calle Villalpando, en Zamora capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 22.21 horas del sábado, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 recibió varias llamadas que informaban de la colisión y pedían asistencia para el motorista.

El 1-1-2 avisó de los hechos a la Policía Municipal, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil en la que finalmente se ha trasladado al herido al Hospital de Zamora.