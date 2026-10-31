Un motorista herido e inconsciente tras sufrir una caída en Sargentes de la Lora (Burgos)

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BURGOS, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 50 años ha resultado herido y ha quedado inconsciente tras sufrir una caída en el kilómetro 15 de la carretera BU-V-6222, a su paso por el término municipal de Sargentes de la Lora (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha registrado sobre las 16.01 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la caída de una motocicleta y comunicaba que su conductor se encontraba inconsciente.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado asistencia sanitaria hasta el lugar del accidente, incluido un helicóptero medicalizado.