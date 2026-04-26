Un motorista trasladado al hospital tras sufrir una caída en la AV-900 en Riofrío (Ávila)

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ÁVILA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 50 años ha sido trasladado al hospital tras resultar herido al sufrir una caída en el kilómetro 9 de la AV-900, junto al cruce con la AV-P-406, en Riofrío (Ávila), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.01 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso en el que se informaba de la caída en la que había un conductor herido con dolor de pecho y espalda.

El 1-1-2 Castilla y León ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, el motorista ha sido trasladado al Hospital de Ávila por la ambulancia de soporte vital básico.