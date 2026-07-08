Movilizados Bomberos y Policía por un incendio sin heridos en el vertedero de Valladolid

VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en la tarde de este miércoles en el vertedero de Valladolid ha generado más de una treintena de llamadas al Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, sin que se hayan registrado heridos, según ha informado el propio servicio de emergencias.

El 112 ha precisado que las primeras llamadas se han recibido a partir de las 21.18 horas, momento en el que se ha activado el operativo correspondiente.

Tras recibir los avisos, el Centro de Emergencias ha dado traslado del incidente a la Policía Municipal, a los Bomberos de Valladolid y al Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para la intervención y seguimiento del incendio.