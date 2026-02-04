Mucientes celebra este domingo la Fiesta del Primer Vino con la presencia de Fran el Chavo y visistas dramatizadas

Un momento de la presentación de la Feria. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mucientes en colaboración con los bodegueros del municipio organiza este domingo la XVII Fiesta del Primer Vino que contará con la presencia del cómico Fran El Chavo y visitas dramatizadas al barrio de las Bodegas.

Un evento que se ha presentado hoy en la Diputación de Valladolid, y en el que recuerdan que las bodegas mucenteñas elaboradoras de rosado presentan de forma conjunta sus vinos rosados de la cosecha del 2025.

La Fiesta del Primer Vino se celebra desde 2008 y está ligada a la festividad de santa Águeda, celebración local "de gran tradición en Mucientes" y que enlaza con la tradición de los vinateros del pueblo, que tenían por costumbre abrir las bodegas para dar a probar a sus vecinos los primeros caldos del año, antes de que éstos salieran a la venta.

Este año, como es habitual, participará en la Fiesta del Primer Vino una bodega invitada que, en esta ocasión, es Bodegas Hijos de Crescencia Merino, de Corcos del Valle, con su rosado Catajarros.

El cómico Fran El chavo será el encargado de dar el saludo de bienvenida que se desarrollará este domingo entre las 11.30 y las 15.00 horas en una carpa climatizada situada en la Ronda de las Huertas. La oferta vinícola se complementará con la degustación de productos Alimentos de Valladolid.

Como novedad durante la mañana se realizarán visitas dramatizadas al barrio de bodegas del siglo XVI a las 12.00 horas y a las 13.00 horas. Paralelamente, en la Bodega Aula de Interpretación (Museo del vino) se celebrará una jornada de puertas abiertas con visitas guiadas gratuitas para dar a conocer una bodega subterránea tradicional del s. XVI, sus elementos y fases de construcción, los diferentes procesos de elaboración del vino, su evolución histórica, sus herramientas y elaboración tradicional, gastronomía típica, mitos.

La Bodega Aula de Interpretación de Mucientes forma parte de la Asociación de Museos del Vino de España desde el año 2007 y es el único museo del vino ubicado en una bodega subterránea del siglo XVI reconocido por la Junta como espacio museístico en la categoría de centro de interpretación del patrimonio cultural.