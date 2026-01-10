Muere a los 51 años Gonzalo Cebrían Ruiz, presidente de la Real Sociedad Hípica de Valladolid

VALLADOLID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Sociedad Hípica de Valladolid, Gonzalo Cebrián Ruiz, ha muerto este sábado a los 51 años, según ha informado el club deportivo a través de un comunicado.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha expresado a través de un mensaje en redes sociales que esta es una "gran pérdida" y ha trasladado su pesar y apoyo a la familia del economista y todos los socios de la Real Hípica.

El exalcalde de Valladolid y ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado "conmocionado" por su fallecimiento y ha dedicado unas palabras en recuerdo a Cabrián Ruiz.

"Qué días tan duros. Gonzalo nos deja de una forma totalmente inesperada. Un gran abrazo a Cristina y a sus hijos, Gonzalo, Javier y María. Y a su mamá a la que él tanto quería", ha expresado.

La Fundación Municipal de Deportes se ha unido al dolor de la familia de Gonzalo Cebrián y ha explicado que en la entidad que presidía se ocupó y preocupó del deporte, los concursos hípicos, los desayunos de la Asociación de Prensa Deportiva de Valladolid (APDV) y los diferentes equipos en muchas disciplinas.