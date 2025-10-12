Muere un ciclista que participaba en una prueba en Salas de los Infantes (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de helicóptero medicalizado de Sacyl - SACYL - Archivo

BURGOS, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de unos 60 años ha fallecido este domingo tras encontrarse indispuesto cuando participaba en una prueba de Mountain Bike (MTB) en Salas de los Infantes (Burgos), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.00 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso de que el participante estaba indispuesto y necesitaba asistencia sanitaria urgente.

El 1-1-2 ha informado de los hechos a la Guardia Civil de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado.

El dispositivo preventivo de la prueba y el personal del helicóptero sanitario han intentado reanimar al varón, quien finalmente ha fallecido.