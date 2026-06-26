Muere el hombre herido tras caer desde un segundo piso mientras trabajaba en un tejado en León

Archivo - Ambulancia. - JCYL - Archivo

LEÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hombre de unos 55 años que había resultado herido tras precipitarse desde un segundo piso mientras realizaba trabajos en un tejado en la calle Rúa de León capital finalmente ha fallecido, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 11.39 horas de este viernes, a la altura del número 15 de la citada vía, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de que un operario había caído desde un segundo piso a un patio interior.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Finalmente, Emergencias Sanitarias ha informado de que el herido en este accidente laboral ha sido atendido por una UVI móvil, aunque el paciente finalmente ha fallecido.