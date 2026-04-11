Muere un hombre tras ser atropellado en Valdefuentes del Páramo (León)

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

LEÓN, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha perdido la vida tras haber sido atropellado por un vehículo en el kilómetro 35 de la carretera CL-622, a la altura de la localidad leonesa de Valdefuentes del Páramo, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 21.34 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba del suceso.

El 112 dio trasladado del incidente a la Guardia Civil tráfico y cos de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envió recursos al lugar. Allí, los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento de un varón de unos 50 años.