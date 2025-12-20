Muere un joven de 21 años en un accidente de tráfico en Trobajo del Cerecedo (León)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha perdido la vida este sábado en un accidente de tráfico que se ha registrado en Trobajo del Cerecedo, el término municipal de León, en el acceso desde la carretera N-630 a la ronda LE-30, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 16.11 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada de la Policía Local de León que solicitaba asistencia para una persona herida y atrapada en un accidente de tráfico en Trobajo del Cerecedo.

El 112 ha dado aviso de este accidente a los Bomberos de León, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil.

En el lugar, los organismos de emergencias han confirmado el fallecimiento de la persona herida en el accidente, un varón de 21 años, a causa de la salida de vía de un turismo, tal y como ha indicado la Policía Local en actualización de la información.