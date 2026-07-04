Muere Ponderoso, el oso del Coto Escolar de León que se retiró a Múnich (Alemania) para disfrutar de su jubilación

Imagen de archivo del Ayuntamiento de León - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ponderoso, el oso que llegó al Coto Escolar de León en 1991, ha muerto esto sábado en el santuario de Múnich (Alemania) al que fue trasladado hace un año para que disfrutara de su jubilación en un entorno adaptado a su vejez.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el Ayuntamiento ha recordado que Ponderoso demostró un "carácter afable" que acompañó a varias generaciones de leoneses y ha agradecido los cuidados que recibió durante su estancia en Múnich, donde ha fallecido este sábado. "¡Hasta siempre, Ponderoso!", ha expresado el Consistorio en su despedida.