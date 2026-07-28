Mueren todos los conejos de una explotación de cunicultura en el incendio de una nave en Olombrada (Segovia)

Los Bomberos de la Diputación de Segovia evitan el calapso de una nave de cunicultura incendiada en Olombrada - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Diputación de Segovia han intervenido en un incendio registrado en una nave de cunicultura ubicada en el municipio de Olombrada, una actuación que ha evitado el colapso del edificio, aunque la carga térmica que se alcanzó en el interior ha hecho imposible salvar la vida de los animales que se criaban en su interior.

La institución provincial ha explicado que a las 21.59 horas de este lunes, 27 de julio, se recibió el aviso del servicio de emergencias 112 por el que se informada de una gran bola de fuego en la nave ganadera mencionada.

El despacho automático movilizó al parque de zona de Boceguillas del SPEIS y, debido a la proximidad del siniestro, se requirió a la Diputación de Valladolid la movilización del parque de Peñafiel.

Más tarde, las primeras unidades constataron en el lugar que una de las naves principales del complejo estaba totalmente calcinada. Los trabajos se centraron en evitar la propagación del fuego a otras naves, situación que pudo ser controlada en la granja que se sitúa en una campa diáfana, por lo que no existía riesgo de propagación a masa forestal.

Otro de los focos iniciales de los trabajos fueron sendos depósitos existentes en el lugar, uno de agua y otro de GLP.

Las valoraciones preliminares justificaron el requerimiento de más medios, por lo que se movilizaron unidades del parque central de Palazuelos de Eresma.

La unificación de efectivos y dotaciones llevó a una evaluación que culminó como prioritaria la división de la zona de actuación en dos sectores, para acometer las tareas de extinción, refrigeración, control del perímetro y de la evolución del siniestro, según la carga térmica existente.

Al mismo tiempo, se concentraron medios en la acumulación de pacas de paja en un extremo lateral de la nave, con aproximadamente 400 metros cúbicos de ese material y la intensidad del fuego y el nivel de destrucción que provocó en el interior de la nave afectada generaron momentos de tensión.

Los trabajos se han prolongado durante toda la noche y la bajada de las temperaturas que supuso el ocaso benefició las labores de refresco de la paja que, tras ser extinguida, tuvo que ser movida fuera de la zona para evitar nuevos avances de llama y temperaturas que afectasen a la estructura de la nave.

Las unidades desplazadas regresaron a ambos parques a las 8.00 horas de este martes aunque en la zona se mantendrá una labor de monitorización durante las doce horas posteriores al fin de los trabajos operativos, según el protocolo interno del SPEIS en este tipo de intervenciones.

A pesar de no poder salvar los animales, la actuación ha permitido que los daños en la estructura hayan sido menores de lo que este tipo de incendios suele generar, ha remarcado el oficial director técnico del SPEIS, Carlos Castro.

Junto a él, se personaron en el lugar dos jefes de dotación y seis bomberos-conductores, además de dos bombas nodrizas pesadas, con capacidad para 12.000 litros cada una, dos bombas rurales pesadas, con capacidad para 4.000 litros cada una, y un vehículo de gestión operativa, para el control y dirección de las labores ante el siniestro.