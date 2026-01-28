Un muerto en una colisión frontal entre un turismo y un camión en Guardo (Palencia)

Servicios de emergencia y seguridad en el lugar del accidente.- SUBDELEGACIÓN

PALENCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón, del que no se disponen de más datos, ha fallecido tras una colisión frontal entre un turismo y un camión articulado a la altura del kilómetro 179 de la CL-626, dentro del término municipal de Guardo.

Los hechos se han producido a las 09.05 horas, según informa la Subdelegación del Gobierno a Europa Press, por motivos que están por "determinar".

Al accidente han acudido la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) y un equipo médico de Guardo.

En el lugar, los servicios de emergencia confirman el fallecimiento del conductor de turismo.