Un muerto y tres heridos en una colisión entre un turismo y un tractor en Fresno de Cantespino (Segovia)

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SEGOVIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 30 años ha perdido la vida y otros tres han resultado heridos en una colisión entre un turismo y un tractor con pala en el punto kilométrico 110 de la N-110, dentro del término municipal de Fresno de Cantespino (Segovia).

El accidente se ha producido a las 14.17 horas, momento en el que se ha dado aviso al 1-1-2 de los hechos. Las informaciones hablaban de que el conductor del turismo se encontraba inconsciente y atrapado en el interior.

Bbomberos de la Diputación de Segovia y de Aranda de Duero han acudido al lugar, junto a Guardia Civil y Emergencias-Sacyl, que ha movilizado un helicóptero, una unidad enfermerizada de emergencias, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Riaza.

Los facultativos ha confirmado el fallecimiento de uno de los varones, mientras que otros tres, dos de unos 30 años y otro de 60, han sido trasladados al hospital de Aranda de Duero en ambas ambulancias.