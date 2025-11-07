La muestra 'Montaña Palentina' de Juan PIXELECTA, con 28 imágenes "impactantes", recalará en Jaén el día 12

PALENCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición fotográfica 'Montaña Palentina', del reconocido fotógrafo paisajista Juan García Lucas, conocido artísticamente como Juan PIXELECTA, recalará desde el próximo 12 de noviembre en Jaén, donde se podrá visitar hasta el 30 de noviembre.

Una colección de 28 "impactantes" imágenes compone la muestra que ofrece una mirada "única" sobre los paisajes más emblemáticos del Parque Natural Montaña Palentina. De esta manera, el autor logra resaltar la diversidad de relieves, la riqueza de los ecosistemas, la biodiversidad y el valor paisajístico de este enclave "privilegiado".

La muestra, que celebra el XXV Aniversario del Parque Natural Montaña Palentina, se inaugurará en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de la Diputación de Jaén y se enmarca dentro de los actos previstos con motivo del cambio de capitalidad de la Asociación 'EsMontañas', a la que pertenece la Diputación de Palencia desde 2016, y que en 2026 ostentará Velilla del Río Carrión.

El acto de cambio de capital tendrá lugar el martes 11 de noviembre en la Diputación de Jaén y serán los municipios jienenses de Orcera y La Iruela, los que pasen el testigo a Velilla.

El acto contará con la presencia de la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, que además es vicepresidenta de EsMontañas, y del alcalde de Velilla, Gonzalo Pérez Ibáñez.

Tras cosechar un gran éxito de público y crítica en su ubicación en el Centro Cultural Provincial de Palencia y, previamente, en la Casa del Parque de Cervera de Pisuerga, esta muestra viajará a distintos puntos de España para dar a conocer la riqueza paisajística y natural de la Montaña Palentina más allá de sus fronteras.

La itinerancia de esta exposición se enmarca dentro del proyecto de Diseño de la Estrategia y Plan Operativo de Marketing Turístico para la Montaña Palentina, que a su vez forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU y promovido con motivo del XXV Aniversario del Parque Natural.

Con esta acción, se pretende fomentar el turismo sostenible y posicionar la Montaña Palentina como un destino de referencia para los amantes de la naturaleza, la fotografía y el turismo rural.