La muestra 'Reina ella. Urraca I de León' genera en León un momento "histórico" para la cultura y patrimonio medievales

La muestra 'Reina ella. Urraca I de León', que se podrá visitar desde mañana en el Museo de León hasta el próximo día 7 de junio, genera un momento "histórico" tanto para la capital leonesa como para la cultura y el patrimonio medievales, al reunir 60 piezas procedentes de todo el mundo que difícilmente se podrán volver a reunir, algunas de ellas nunca antes expuestas en Europa.

Así lo ha expresado este jueves el profesor de Historia del Arte en el departamento de Patrimonio de la Universidad de León (ULE) y uno de los comisario de la exposición, José Alberto Moráis Morán, que ha precisado que algunas de las obras que ahora se exponen partieron de el territorio leonés hace siglos para establecerse en espacios museísticos de Nueva York, París o Londres.

"Hoy es un día histórico porque esas piezas que se patrocinaron bajo el gobierno de la reina Urraca se reúnen aquí en un discurso museístico y cultural que pone de relieve el papel no sólo de esta primera soberana con derecho propio, sino su gusto por las artes", ha recalcado y se ha referido a la colección como un conjunto de obras "muy sensibles".

En este sentido, ha puntualizado que ha resultado "muy difícil" que algunas de ellas salieran de los lugares en que se encuentran como algunos códices que están "vigiladísimos" para su seguridad y conservación o piezas de marfil y oro.

LEÓN, CAPITAL CULTURAL EN EL SIGLO VII

De entre las obras que se podrán ver desde mañana ha destacado una pequeña arqueta de plata que procede de Boñar (León) y, tras permanecer en Chicago durante muchos años, por primera vez vuelve temporalmente a "su casa", que es el que fue el Reino de León. De esta forma, al visitar la exposición se podrá recrear por un momento la riqueza de la que fue la capital cultural en los primeros años del siglo XII, que fue la ciudad de León. "Cada pieza representa una historia y seguirla verdaderamente refleja cómo el patrimonio, por diferentes causas, no solo en León, sino en toda Europa, se ha ido moviendo", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha señalado que la conmemoración del noveno centenario del fallecimiento de la reina Urraca I de León, primera soberana de Europa por derecho propio, ha sido uno de los proyectos en que más personas se han involucrado y uno de los que se ha sustentado con más recursos económicos por parte del Ayuntamiento de León.

Además, ha puesto en valor el trabajo realizado por parte de diferentes entidades y del propio Consistorio en los últimos tres años para sacar adelante la iniciativa, que permite mostrar una parte importante del legado de León, de su historia y de lo que significó realmente Urraca I como primera mujer regente en la historia europea.

LA HISTORIA Y EL LEGADO LEONESES

El regidor ha invitado a toda la ciudadanía a visitar la muestra para conocer de una manera más cercana la historia y el legado de León, del cual los leoneses tienen "motivos sobrados" para sentirse "muy orgullosos". "En el fondo, Urraca I murió casi como existió, defendiendo sus derechos y su naturaleza; dijéramos que al más puro estilo de León", ha concluido.

La exposición también está comisariada por Gerardo Boto, que ha agradecido la coordinación del equipo técnico de Acción Cultural Española (AC/E), así como la colaboración de otras 30 entidades, instituciones y coleccionistas privados que han cedido obras para la muestra.

'Reina ella. Urraca I de León' es una aproximación a la figura de la soberana sin pretensión de beatificar ni realizar ninguna geografía laica en torno a su personaje y sin ánimo de colonizar en términos de presentismo a este personaje. "Es un personaje que nos habla de una época, de un periodo, de un territorio y eso es lo que intentamos presentar", ha apostillado.

En este sentido, ha subrayado el hecho de que, en torno a Urraca I, en León se llegó a acumular una enorme cantidad de talento artístico que dio lugar a obras "de extraordinaria belleza". "Nos convoca la historia, pero nos convoca la belleza y también la relevancia y elocuencia de esas obras", ha incidido.

APORTACIÓN A LA HISTORIA DE ESPAÑA

Además, una de las salas del Museo de León genera con esta exposición una aportación a la historia de España, ya que congrega por primera vez a todas las reinas soberanas de forma conjunta a través de la imagen de cada una de ellas en la 'sala de reinas'.

'Reina ella. Urraca I de León' congrega importantes piezas de colecciones y museos españoles e internacionales como el Louvre, abarcando diversos géneros y formatos: pintura, escultura, numismática, grabado, manuscrito, obra textil, orfebrería y esmaltes, entre otros. Algunas de las piezas que se pueden observar son la figura en marfil del Cristo de San Juan Ortega cedida por la Archidiócesis de Burgos, el León procedente de la portada de la Basílica de San Isidoro que actualmente se encuentra en el Museo de Louvre de París o la "celebérrima" Arqueta de Boñar.

La muestra tiene una "ambiciosa" vocación de ámbito nacional con préstamos por parte de entidades como el Museo Nacional del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, la Biblioteca Nacional de España, el Museo Metropolitano de Nueva York, el Instituto de Arte de Chicago, el Victoria and Albert Museum de Londres o el Louvre.

"REPARACIÓN HISTÓRICA"

La exposición, que se puede visitar con entrada libre, se articula en cinco grandes secciones. La primera de ellas, 'Los espejos de la reina', muestra por primera imágenes de las soberanas por derecho y ejercicio de los reinos hispánicos de León, Castilla, Navarra y Aragón, lo que constituye una "reparación histórica" por vía iconográfica.

La segunda sección, 'Por derecho propio. Genealogía y visibilidad pública del poder soberano de Urraca I', que alberga en primicia una moneda que confirma en metal la intitulación de Urraca como 'imperatrix' y otra pieza fragmentada con un león que establece la más temprana asociación nominal y visual entre el animal y la capital. Así, la génesis del escudo del Reino de León puede fijarse a partir de ahora dos décadas antes de lo supuesto por la historiografía tradicional.

La exposición se completa con la tercera de las secciones, 'El infantazgo en la base de las redes ibéricas y europeas del Reino de León'; la cuarta, 'Artes suntuarias al servicio de una mujer en el trono: alianzas y contrapoderes' y, finalmente, 'La monumentalización de las narrativas artísticas', que acoge, entre otras piezas, los relieves de San Juan y el león románico procedentes del Museo del Louvre de vuelta por primera vez a su lugar de origen.