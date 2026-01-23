Una mujer de 65 años resulta intoxicada por monóxido de carbono en un local en Salamanca

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

SALAMANCA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 65 años ha resultado intoxicada por monóxido de carbono en un incidente registrado en la mañana de este viernes, 23 de enero, en un local de la calle Volta, en Salamanca capital, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 10.37 horas cuando un alertante solicitó asistencia para una mujer de 65 años que se encontraba inconsciente tras un incidente en un local de la calle Volta en Salamanca capital.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 dio traslado del aviso a Policía Local y Nacional y a Emergencias sanitarias que envió una UME al local. Ya en el lugar los servicios de emergencia confirmaron que se trataba de una intoxicación por monóxido y se trasladadó el aviso a Bomberos de Salamanca que actúan en el lugar.