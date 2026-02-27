Una mujer de 88 años resulta intoxicada por humo en el incendio de una vivienda en Zamora

Gráfico elaborado por el 112 con datos de la afectada por humo en el incendio en una vivienda en Zamora - @112CYL

ZAMORA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 88 años ha tenido que ser trasladada al Complejo Asistencial de Zamora tras resultar intoxicada por humo en el incendio registrado en una vivienda en la capital zamorana, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 06.16 horas de este viernes, 27 de febrero, en una vivienda situada en el número 38 de la calle Luna, en Zamora capital y los alertantes informaron de que podría haber una mujer en el interior.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía Local de Zamora, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

Ya en el lugar, el personal sanitario atendió a una mujer de 88 años que ha resultado intoxicada por el humo y, tras ser valorada por el personal de la UVI móvil fue trasladada posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.