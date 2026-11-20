Gráfico difundido por el 112 con datos del incendio en una vivienda en Mecerreyes - @112CYL

MECERREYES (BURGOS), 20 (EUROPA PRESS)

Una mujer de unos 65 años ha perdido la vida este viernes en el incendio de una vivienda de la localidad burgalesa de Mecerreyes, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido en torno a las 07.43 horas cuando se informó al 112 de un incendio en una vivienda situada en la calle Plaza de Mecerreyes. El alertante explicó la casa estaba llena de humo y que una mujer estaba inconsciente y no respondía.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil (COS) de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un equipo médico de Lerma y una ambulancia soporte vital básico.

Ya en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de una mujer de unos 65 años.