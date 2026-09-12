Una mujer herida tras volcar un vehículo en la A-11 a su paso por Pedrosa del Rey (Valladolid)

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha quedado atrapada en el interior de un vehículo que ha volcado en el kilómetro 409 de la A-11, a su paso por Pedrosa del Rey (Valladolid), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 13.26 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del vuelco de un vehículo y solicitaba asistencia para una mujer que se encontraba consciente y atrapada en su interior.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Sacyl ha enviado recursos sanitarios hasta el lugar para atender a la herida.