Una mujer intoxicada por humo en el incendio de una vivienda en Palencia

PALENCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 49 años ha resultado intoxicada por el humo tras el incendio declarado en la madrugada de este viernes en una vivienda situada en la Avenida Madrid de la capital palentina, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso se ha recibido en torno a la 1.20 horas, cuando una llamada ha alertado al centro de emergencias de un incendio en el número 38 de dicha avenida, sin que inicialmente se tuviera constancia de heridos. Desde la sala del 112 se dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Palencia.

Una vez en el lugar, los agentes de la Policía Nacional solicitaron asistencia sanitaria para atender a una mujer que presentaba síntomas de intoxicación por humo. Emergencias Sanitarias - Sacyl envió una ambulancia de soporte vital básico, cuyo personal atendió a la afectada y la trasladó posteriormente al Complejo Asistencial de Palencia.