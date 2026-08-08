Una mujer resulta herida tras salirse de la vía con su turismo en Villagómez La Nueva (Valladolid)

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida este sábado tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en la carretera VA-932, a la altura del kilómetro 9, en Villagómez La Nueva (Valladolid), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 12.06 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la salida de vía de un turismo y solicitaba asistencia para la conductora.

La mujer se encontraba consciente tras el accidente, por lo que el 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia hasta el lugar del accidente para atender a la herida.