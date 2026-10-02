Una mujer resulta herida en Tornadizos (Ávila) cuando salía de su vehículo

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ÁVILA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 60 años ha sido trasladada al hospital después de ser atropellada por un turismo cuando salía de su vehículo en el kilómetro 5 de la AV-503 en Tornadizos de Ávila (Ávila).

Los hechos se han producido a las 7.25 horas, momento en el que el centro de emergencias ha dado aviso del mismo a Guardia Civil y Emergencias Sanitarias que ha enviado una uvi móvil.

Los facultativos han atendido a la mujer, con golpes en la cabeza, y han decidido su traslado al Complejo Asistencial de Ávila.