El MULE incorpora el "valioso" legado científico e histórico del Museo de Ciencias Naturales Dominicos-Padre Arintero

La rectora de la ULE, Nuria Gonzále y el prior provincial de la Provincia de Hispania de la Orden de Predicadores, Francisco Javier Carballo, han suscrito un convenio para la cesión de los fondos del Museo de Ciencias Naturales Dominicos-Padre Arintero. - ULE

LEÓN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Colecciones de la Universidad de León (MULE) ha incorporado a sus fondos las históricas colecciones del Museo de Ciencias Naturales Dominicos-Padre Arintero gracias al convenio de colaboración firmado entre la Universidad de León (ULE) y la Provincia de Hispania de la Orden de Predicadores.

Se trata de un acuerdo que permitirá garantizar la conservación, restauración, estudio y difusión de unos fondos de "extraordinario valor científico, educativo e histórico", evitar su deterioro y facilitar nuevamente su acceso a la comunidad científica y a la sociedad.

Las colecciones, reunidas durante décadas por los Dominicos en el Colegio de La Virgen del Camino con fines docentes y divulgativos, incluyen cientos de ejemplares biológicos, paleontológicos, geológicos y etnográficos, además de instrumentos científicos históricos y numerosos recursos educativos utilizados durante décadas en la formación de varias generaciones de estudiantes.

Durante la firma del convenio la rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha agradecido la confianza depositada por los Dominicos en la Institución para asumir la conservación de este patrimonio y ha asegurado que el MULE es "el mejor lugar" para garantizar su preservación y ponerlo nuevamente al servicio de la sociedad.

La rectora ha destacado que el trabajo desarrollado por los especialistas del Museo de Colecciones permitirá inventariar, catalogar, restaurar y estudiar este legado para recuperar el valor científico, educativo y divulgativo para el que fue concebido. Asimismo, ha subrayado que su incorporación abrirá nuevas oportunidades para la investigación y facilitará el acceso de investigadores, estudiantes y ciudadanía a un patrimonio que forma parte también de la historia científica y educativa de la provincia.

Por su parte, el prior provincial de la Provincia de Hispania de la Orden de Predicadores, Francisco Javier Carballo, ha expresado su satisfacción por el hecho de que estas colecciones inicien una nueva etapa en la Universidad de León y se ha mostrado convencido de que el MULE permitirá dar continuidad a la vocación educativa y divulgativa con la que nació este Museo, con la puesta en valor de unas colecciones de "enorme interés" científico e histórico.

CESIÓN DURANTE 20 AÑOS

El convenio contempla la cesión de las colecciones al MULE durante un periodo inicial de 20 años, prorrogable de mutuo acuerdo. La Universidad de León asumirá el inventariado, catalogación, documentación, restauración, conservación y custodia de los fondos, así como el traslado de aquellas piezas que los técnicos determinen para su exposición permanente o temporal o para su adecuada conservación.

Los trabajos comenzarán con una primera fase de evaluación del estado de las colecciones, su reorganización, clasificación e inventariado, además de las actuaciones más urgentes para frenar su deterioro. Posteriormente se abordará la restauración y catalogación informatizada de los fondos y el diseño de nuevas exposiciones que integrarán piezas procedentes del Museo Dominicos-Padre Arintero junto a otras colecciones del MULE y de diferentes instituciones colaboradoras.