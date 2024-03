Las muñecas 'Micaela' de salud mental visibilizan la lucha por la igualdad

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las muñecas 'Micaelas' ha llenado los lugares más emblemáticos de la capital vallisoletana a iniciativa de 'El Puente Saluid Mental' con ell objetivo de visibilidad la lucha por la igualdad con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Se trata de una simbólica muñeca de trapo que ha sido diseñada y cosida a mano en los talleres de el Puente Salud Mental Valladolid y que nace con la finalidad "de visibilizar la lucha por la igualdad de oportunidades en un día como hoy, Día Internacional de la Mujer".

La plaza Mayor, la plaza España, Santa Ana, los campos de rugby de Pepe Rojo, el polideportivo Pisuerga, San Benito o la Catedral son algunos de los espacios hasta donde han llegado estas 'micaelas', que también han inundado las redes sociales con el respaldo de personas del mundo de la cultural, del deporte o representantes institucionales bajo los hashtag #hilvanandoredes y #micaelasdelasaludmental.

Esta muñecas lucen con diferentes peinados y vestidos pero con una misma bufanda, una morada que representa al Día Internacional de la Mujer.

La presidenta de Salud Mental, Raquel Barbero, ha aseverado que con estas 'micaelas' de la salud mental se quiere seguir luchando para que las mujeres "tengan un proyecto de vida propio".

"Uno que no esté en función de las personas" que nos rodean, que no sea sólo el rol de madre, hija, cuidadora... Las mujeres siguen muy relegada al ámbito doméstico y no dejan de ser trabajos que generan mucha insatisfacción, aislamiento social... trabajos que no están remunerados y que no generan derechos laborales", ha concluido Barbero