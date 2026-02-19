Municipios mineros de CyL instan a la iniciativa privada a involucrarse en proyectos y no descartan movilizaciones

Representantes de la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León (Amumi) y de diferentes administraciones han asistido este jueves a la Asamblea General de la entidad celebrada en la Real Colegiata de San Isidoro de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León (Amumi), Vicente Mirón Vázquez, ha manifestado este jueves la necesidad de que la iniciativa privada se involucre en proyectos en los municipios mineros de la Comunidad, en un contexto de deterioro progresivo que podría desembocar en la desaparición de los pueblos y no ha descartado retomar movilizaciones para poder desbloquear esta situación.

"Hemos detectado que la iniciativa privada no se involucra en ellos y es muy complicado generar un tejido industrial si la iniciativa privada no participa", ha concretado y ha incidido en que resulta necesario buscar soluciones porque las adoptadas hasta el momento "no son todo lo buenas" que deberían.

Vicente Mirón Vázquez se ha pronunciado de este modo minutos antes de participar en la Asamblea General de Amuni, de la que forman parte 31 municipios mineros cuyos representantes han participado en el encuentro, celebrado en la Real Colegiata de San Isidoro de León y al que también han asistido el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego o el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón.

En el encuentro Vicente Mirón ha transmitido a los alcaldes de los municipios mineros representados la necesidad de buscar nuevas vías para obtener la financiación que se requiere para impulsar el empleo y, de este modo, "sacar adelante lo fundamental" en las cuencas.

En cuanto al importante "déficit" que existe en torno a la implicación de la iniciativa privada, ha apuntado que quizá no tenga que estar tan centrada en convenios marco de desarrollo municipal de proyectos urbanísticos o turísticos, sino en otras iniciativas o en el establecimiento de subvenciones que impulsen la participación del sector privado en los proyectos.

"Tendríamos que buscar iniciativas, esto hay que hablarlo con la administración, no es fácil, pero lo que sí tenemos claro es que hasta ahora no hemos llegado a ese sector importantísimo para el desarrollo económico", ha puntualizado y ha agregado que se buscarán convenios "atractivos" de la mano de las administraciones para que se vuelva a invertir en las cuencas.

CREAR UN ENTORNO ATRACTIVO

Vicente Mirón ha insistido en que el desarrollo de los pueblos en cuanto a proyectos turísticos y mantenimiento de servicios sí funciona, mientras que las principales carencias se presentan en el empleo y "la única manera de incidir" en este aspecto es haciendo el entorno atractivo para el empresariado.

El presidente de Amumi no ha descartado que las comarcas mineras reactiven las movilizaciones, ya que son las zonas que están padeciendo la situación más acusada de desempleo, mientras que los municipios en transición, se encuentran en una situación más favorable al contar con infraestructura industrial que las empresas quieren poner en valor. "Nosotros en cuanto a nivel de renta estamos por encima de la media de la Comunidad, incluso de la provincia, sin embargo en cuanto a pérdida de empleo y en cuanto a déficit de empleo estamos muy por abajo", ha apostillado.

"UN PUNTO Y FINAL"

Este contexto pérdida de empleo y de tejido industrial tiene que tener, según ha señalado, "un punto y final" y si las zonas afectadas se encuentran en la misma situación en la que estuvieron cuando se acabó la minería del carbón será necesario volver a convocar movilizaciones. "Está claro que sí, porque es o esto o quedarnos definitivamente sin pueblos", ha subrayado.

Respecto a los motivos por los que la iniciativa privada no apuesta por las zonas mineras, ha explicado que estas comarcas se encuentran situadas en lugares que no son de fácil acceso, las comunicaciones no son fáciles y el desarrollo industrial es complicado, por lo que resulta necesario incentivarlo más. "Tiene que haber algo que positivice a las cuencas mineras con relación al resto de infraestructura", ha declarado.

Finalmente, ha argumentado que en el caso de querer sacar adelante una infraestructura para crear una empresa en las cuencas, si las comunicaciones terrestres o ferroviarias son "nulas, no existen o son muy malas", la iniciativa privada buscará un sitio donde les sea más fácil el hecho de llegar con su materia prima y de exportar sus productos o que sus trabajadores tengan un lugar con recursos para, por ejemplo, escolarizar a los menores o contar con prestaciones.