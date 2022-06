Muñoz Molina: "Frente a la necesidad lícita de olvidar, algunos tenemos el deber de preservar las cosas"

Tras publicar 'Volver a dónde', un diario que evolucionó a libro, el escritor jiennense reconoce que el cuerpo ahora le "pide ficción"

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Antonio Muñoz Molina ha reivindicado este miércoles el "deber de preservar las cosas" que tienen algunos frente a la "necesidad lícita" de olvidar experiencias traumáticas como pueda ser la reciente pandemia.

Muñoz Molina ha visitado este martes la Feria del Libro de Valladolid, donde ha presentado 'Volver a dónde' (Seix Barral), una suerte de diario escrito durante el confinamiento en el que también reflexiona sobre sus recuerdos y deja constancia de aquel presente traumático antes de que sucumba pasto del olvido.

"Hay como una necesidad, que es comprensible, de olvidar de inmediato, de volcarse en el porvenir, pero frente a esa necesidad, que es lícita, también está el instinto o el deber que sentimos algunos de preservar las cosas, porque llegará un momento en que vuelva el recuerdo", ha advertido Muñoz Molina en rueda de prensa.

El autor jiennense ha reconocido que esa tendencia al olvido "es algo inevitable en toda época traumática" que se hace "por necesidad de supervivencia", sobre lo cual ha puesto de ejemplo la epidemia mundial de gripe de 1918-1919, que dejó "más muertos que la Primera Guerra Mundial", pero que sin embargo "no se volvió a hablar prácticamente de ella hasta que vino el coronavirus".

"Las personas que viven un trauma tienden al olvido o al silencio", ha insistido Muñoz Molina, que ha citado otros ejemplos de esto como el caso de contemporáneos de la Guerra Civil española o el franquismo, pero también de quienes convivieron con el terrorismo en el País Vasco.

Incluso, el académico de la Lengua y Premio Príncipe de Asturias de las Letras se ha referido al "silencio" que durante muchos años imperó en Israel sobre el holocausto. "Los supervivientes callaban, era considerado indigno ser víctima y no haber resistido", ha enfatizado el escritor, quien ha precisado que todo aquello comenzó a cambiar allí a raíz del juicio a Adolf Eichmann en 1961.

SILENCIO PARA LIDIAR CON EL SUFRIMIENTO EXTREMO

"Una forma de lidiar con el sufrimiento extremo es olvidar y callar", ha apostillado Muñoz Molina, quien sin embargo ha defendido la labor del escritor para "dar testimonio, lo más claro y detallado que se pueda" y preservar así "aquello que se olvida enseguida". "¿Quién tiene hoy un recuerdo claro de cómo era abril de 2020?", se ha preguntado.

Así, ha reconocido la "necesidad" que sintió de "contar en presente" lo que estaba viviendo, describiendo "casi el olor o la textura de las cosas", así como recuperar vivencias del pasado, ya que ante una situación "de emergencia", éste "parece que se remueve de una manera muy poderosa".

En este sentido, ha subrayado la importancia que, a su juicio, tenía anotar las vivencias "del presente", sin saber "nada del porvenir", pues el porvenir "modifica" esas sensaciones a posteriori, una necesidad que sintió con el confinamiento, pero también tras el 11 de septiembre en Nueva York, ciudad en la que ha residido durante muchos años y en la que llegó a dirigir el Instituto Cervantes.

Así, el autor reconoce que 'Volver a dónde' --título que surgió de una pregunta interna ante el deseo de la gente de volver a su vida habitual tras el confinamiento-- "no empezó siendo un libro", sino uno entre los diversos diarios que ha escrito a lo largo de su vida. "Mi única intención en ese momento era llevar un registro de lo que estaba viviendo", ha incidido, aunque "pasando los meses" tuvo conciencia de que "de algún modo se iba convirtiendo en otra cosa", hasta convertirse en el libro que es hoy, lo cual pasó "de forma espontánea".

"Sin que yo me diera mucha cuenta ese diario se fue convirtiendo en otra cosa, pero no estaba seguro de que fuera un libro hasta casi el final, cuando vi un final de ciclo", subraya el autor, que recoge en este diario entradas escritas entre junio y diciembre de 2020.

CADA LIBRO TIENE SU CALENDARIO

Sobre el tiempo necesario de distancia respecto a algo tan reciente y traumático para que el lector pueda adentrarse en ello a través de las páginas de 'Volver a dónde', Antonio Muñoz Molina ha defendido que el "tiempo de reposo" que ha tenido el libro hasta que vio la luz le pareció "suficiente". "Los libros tienen que tener su tiempo de escritura, de reescritura y de reposo, y en cada libro el calendario es distinto, me pareció que en este caso estaba bien", ha aclarado.

Respecto a las enseñanzas de la pandemia, el escritor ha constatado que en estos años la sociedad ha viso que "es posible que en medio de la calamidad se mantenga la estructura de la vida cotidiana", pues hace años habría sido "una catástrofe mucho mayor".

También ha reivindicado la velocidad con que se desarrolló la vacuna o cómo la pandemia demostró el trabajo "crucial" para la supervivencia de las personas de profesionales como camioneros o limpiadores, amén de enfermeros y médicos. "Nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad", ha sentenciado.

Respecto a sus próximos proyectos literarios, el autor reconoce que si bien en el momento en que comenzó el confinamiento no tenía "el menor instinto de inventar nada", ahora el cuerpo le "pide ficción". "Era el momento de ver y no de inventar. La ficción es una cosa muy misteriosa, una transformación extraña de la experiencia, me gustaría sentir que estoy haciendo algo de vuelta a la ficción, pero como todo es tan incierto, no sé si un proyecto en el que estoy sumergido va a salir bien o va a ser un fracaso. Pero a mí el cuerpo me pide ficción ahora", ha advertido Antonio Muñoz Molina.