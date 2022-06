Virginia Feito reconoce que le resulta "más sencillo" escribir prosa en inglés: "No me sale nada fácil en español"

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora madrileña Virginia Feito, quien cuenta con una exitosa carrera en Estados Unidos y Reino Unido, reconoce que le resulta "más sencillo" escribir prosa en inglés que en español, idioma este último en el que no le sala "nada fácil".

Tras debutar en 2021 con 'La señora March', novela que ha sido traducida a diez idiomas y que fue uno de los libros del año según Library Journal y The Times, Feito ha recalado este martes en la Feria del Libro de Valladolid.

Su novela, que se lanzó primero en inglés en Estados Unidos y llegó a las librerías en español el pasado mes de febrero, a pesar de lo cual ya va por su quinta edición, lo que constituye un fenómeno literario que ya tiene proyecto para dar el salto a la gran pantalla de la mano de la actriz Elisabeth Moss, que adquirió los derechos de la obra y junto a Blumhouse la convertirá en película.

Feito ha mantenido este martes un encuentro en la feria vallisoletana con los lectores en el que también ha participado el periodista César Combarros. Una de las cuestiones que ha suscitado el interés del público, según ha trasladado la organización a través de un comunicado, ha sido el hecho de haberla escrito originalmente en inglés.

"Yo soy de Madrid. Llevo viviendo muchos años aquí y siento que siempre es mi hogar, aunque he vivido en otras ciudades", ha planteado, para acto seguido apuntar que toda la cultura que absorbe es en inglés, en su mayoría norteamericana, lo cual le permite pensar en ambos idiomas.

Como escritora, ha reconocido que le resulta más difícil avanzar con una historia en un idioma que no sea el inglés. "El español lo utilizo para otra cosa distinta. La prosa no me sale nada fácil en español, me resulta más sencillo en inglés", ha añadido.

'La señora March' es un thriller psicológico con tintes de drama, con una protagonista que tiene muchos "demonios interiores", un personaje complejo al que muchas psicólogas, reconoce, le han diagnosticado "esquizofrenia, narcisismo e incluso personalidad múltiple".

Virginia Feito ha explicado que la señora March se guía siempre por los sus peores instintos. "Uno de los sentimientos que más le mueve es la envidia. Siempre quiere ganar a cualquiera que tenga cerca, y especialmente con mujeres", ha expuesto.

Pero junto a esa maldad del personaje, Feito también describe la historia de una mujer que desde la infancia "nadie le ha enseñado a tener una relación sana con cualquier ser humano y consigo misma", lo que lleva a abrir el debate de si la señora March es víctima o verdugo, "un debate obsesivo compulsivo no termina nunca".