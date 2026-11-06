Musac acoge desde mañana Spazio Libero, la mayor exposición de Michelangelo Pistoletto en España en los últimos 25 años

'Ragazza Che Disegna Lo Spazio', Una De Las Obras De La Exposición 'Spazio Libero' De Michelangelo Pistoletto En El Musac. - IMAGENMASFCC

LEÓN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), con sede en la capital leonesa, acogerá desde mañana Spazio Libero, la mayor exposición de Michelangelo Pistoletto en España en los últimos 25 años, que se articula en torno a la idea del espejo como espacio de encuentro entre el arte y la vida, y el espectador como parte activa de la obra. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, acompañado por el director del Musac, Álvaro Rodríguez Fominaya, y el artista Michelangelo Pistoletto --que ha participado por videoconferencia--, ha presentado este jueves la muestra, que recorre ocho décadas de producción de uno de los creadores fundamentales para comprender la evolución del arte contemporáneo desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

Nacido en Biella (Italia) en 1933, Pistoletto es uno de los principales impulsores del Arte Povera y recibió el León de Oro a la Trayectoria en la Bienal de Venecia de 2003, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

Durante la presentación, Díaz Pico ha destacado la relevancia artística de la exposición y la oportunidad de acercar al público la obra de un creador de referencia internacional. El consejero ha señalado que Spazio Libero, con más de medio centenar de obras, constituye la exposición más amplia dedicada a Pistoletto en España en los últimos 25 años y podrá visitarse exclusivamente en el Musac hasta el 23 de mayo de 2027.

La muestra abrirá sus puertas mañana a las 19.00 horas. Con motivo de la inauguración, la entrada al Museo será gratuita este fin de semana y, con motivo del acto inaugural, se desarrollará una conversación pública por videoconferencia entre Michelangelo Pistoletto y el comisario de la muestra, Álvaro Rodríguez Fominaya, seguida de una performance. El domingo se ofrecerán visitas guiadas a las 11.30, 12.30, 18.00 y 19.00 horas.

MÁS DE 2.000 METROS CUADRADOS

Spazio Libero reúne pintura, escultura, instalación, performance y vídeo a lo largo de más de 2.000 metros cuadrados. El recorrido, que abarca desde 1957 hasta 2025, incluye los célebres 'Quadri specchianti' (Cuadros espejantes), que Pistoletto comenzó a desarrollar a principios de los años sesenta.

El espejo ha constituido el eje central de la exposición y una de las principales líneas de investigación del artista durante más de seis décadas. A través de los Quadri specchianti, Pistoletto cuestiona la naturaleza de la representación e incorpora a la obra el espacio, el tiempo y la presencia del espectador. Frente al cuadro tradicional, concebido como una ventana hacia un espacio ilusorio, sus espejos reflejan también el entorno y a quienes los contemplan para convertir cada obra en una experiencia abierta y cambiante.

La muestra incluye otras series y trabajos esenciales de su trayectoria, como Oggetti in meno (Objetos de menos), con los que explora la tridimensionalidad y el objeto; la emblemática Venere degli stracci (Venus de los trapos), una de las obras fundamentales del Arte Povera y la instalación Laberinto (1968), que invita al público a participar en el recorrido.

PERCEPCIÓN E IDENTIDAD

Organizada con criterios temáticos y cronológicos, la muestra permite conocer distintas etapas de la producción de Pistoletto. Desde sus primeros trabajos centrados en el autorretrato, como 'Autorritrato argento' (1960), hasta esculturas como 'Terzo Paradiso' (2014), la exposición refleja la continuidad de sus investigaciones sobre la percepción, la identidad y la relación entre el arte y la sociedad. También incorpora proyectos recientes de 2025 vinculados a la inteligencia artificial y los nuevos medios.

Spazio Libero aborda asimismo facetas menos conocidas del artista, como su vinculación con el grupo de teatro experimental Lo Zoo, su actividad performativa y su participación en Documenta IX, en Kassel (Alemania), además de su trayectoria como escritor y pensador.

El proyecto se completa con la publicación Spazio Libero, coeditada por el Musac y La Fábrica y diseñada por Lacasta Design. Disponible en castellano e inglés, el catálogo reúne imágenes de las obras y de la exposición, junto con textos de Michelangelo Pistoletto, Álvaro Rodríguez Fominaya y Marco Farano.

EL ARTISTA

Michelangelo Pistoletto (Biella, Italia, 1933) comenzó a exponer en 1955 y celebró su primera muestra individual en 1960, en la Galleria Galatea de Turín. Sus primeros trabajos estuvieron marcados por la exploración del autorretrato.

Entre 1961 y 1962 creó los primeros 'Quadri specchianti', obras que le proporcionaron reconocimiento internacional y que se convirtieron en uno de los pilares de su producción artística y pensamiento teórico. En 1965 y 1966 presentó 'Oggetti in meno', conjunto de trabajos considerado fundamental para el nacimiento del Arte Povera.

A partir de 1967 comenzó a desarrollar proyectos fuera de los espacios expositivos tradicionales e impulsó colaboraciones entre artistas de distintas disciplinas y sectores de la sociedad. Durante los años noventa promovió Progetto Arte y creó en Biella Cittadellarte - Fondazione Pistoletto y Unidee (Universidad de las Ideas), iniciativas orientadas a relacionar el arte con diferentes ámbitos sociales y culturales.

En 2003 recibió el León de Oro a la Trayectoria en la Bienal de Venecia y un año después anunció una nueva etapa de su producción artística con 'Terzo Paradiso' (Tercer paraíso). En 2007 fue distinguido con el Premio de la Fundación Wolf para las Artes y en 2013 recibió el Praemium Imperiale de pintura en Tokio.

Su trayectoria ha continuado vinculada a la reflexión sobre el papel del arte en la transformación social, con proyectos, publicaciones e iniciativas internacionales. En febrero de 2025 fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz.