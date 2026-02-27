Musac explora en su nueva exposición el concepto de hogar como espacio en constante transformación a través de 45 obras

Imagen de la nueva exposición del Musac, '¿No hay nada como el hogar?' , que este sábado se abre al público. - MUSAC

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), con sede en la capital leonesa, exhibirá desde este sábado la nueva exposición '¿No hay nada como el hogar?', en la que se explora el concepto de hogar como espacio en constante transformación a través de 45 obras de 24 artistas.

El director del Musac, Álvaro Rodríguez Fominaya, acompañado de la comisaria Monserrat Pis Marcos, ha presentado este viernes la muestra, que analiza la evolución del concepto de hogar en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España.

A través de obras procedentes de la Colección Musac se propone un replanteamiento a la idea de "hogar" como un concepto inestable y polifacético, moldeado por condiciones sociales, expectativas culturales, experiencias emocionales y realidades vitales.

La muestra se abre al público este sábado de 19.00 a 21.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo y podrá visitarse hasta el 7 de febrero de 2027. Además, mañana a las 19.00 horas tendrá lugar una conversación pública entre Álvaro Rodríguez Fominaya y Monserrat Pis Marcos.

En los últimos años el acceso a la vivienda, la dificultad para independizarse, la despoblación rural, el aumento de las migraciones y la transformación de los modelos de convivencia han redefinido profundamente lo que significa habitar un espacio. Periodos intensos y prolongados de convivencia (ya sea por presiones económicas, dinámicas sociales o circunstancias personales) han revelado tensiones, contradicciones y vulnerabilidades inherentes a la noción de hogar, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

'¿No hay nada como el hogar?' reúne una amplia variedad de perspectivas artísticas presentes en la colección del Musac, con 45 obras de 24 artistas internacionales entre los que se encuentran Lara Almarcegui, Shoja Azari, Gabriele Basilico, Carolina Caycedo, Elena Fernández Prada, Chus Gutiérrez, Cristina Lucas, Concha Pérez, Hiraki Sawa, Montserrat Soto y Rirkrit Tiravanija.

UNA "CONSTELACIÓN DE MIRADAS"

La selección de piezas, que combina obras sobre diferentes soportes, instalaciones y material audiovisual, permite explorar el tema desde diversos ángulos: el hogar añorado o inalcanzable, el idealizado, el físico y el mental, el frágil, el peligroso o el inestable. En vez de construir un único relato se propone una "constelación de miradas" que también tienen en cuenta a quienes no tienen hogar, a quienes lo han dejado atrás y a quienes lo buscan o reinventan.

Cuatro nuevas intervenciones producidas por el colectivo Cestola y los artistas Tito Pérez Mora, Sara Alonso y Lara Ruiz se incorporarán al recorrido de manera progresiva a lo largo de 2026. Este sábado, con motivo de la apertura de la muestra, se presentará la primera de estas producciones específicas a cargo de Xoana Almar y Miguel Peralta (Cestola).

Con el título 'Sustento da fogueira' (Sustento de la hoguera) un gran mural explora la idea del hogar como un equilibrio inestable que abarca el desafío laberíntico de navegar por el mercado inmobiliario, los sentimientos de pérdida y desarraigo resultantes del desplazamiento y la migración, y la distribución desigual de las responsabilidades domésticas y de cuidado derivadas de los roles de género.

'¿No hay nada como el hogar?' invita al público a revisar este concepto tan familiar como "profundamente ambivalente" desde perspectivas poéticas, emocionales y políticas. El título de la exposición reformula una célebre frase del libro 'El maravilloso mago de Oz' (1939), de L. Frank Baum. En el libro, el viaje de Dorothy está impulsado por la pérdida, la nostalgia, el anhelo y la búsqueda del retorno al hogar. Al convertir esas palabras mágicas en una pregunta abierta la exposición cuestiona la certeza absoluta que la cinta atribuye al mantra pronunciado por la protagonista antes de regresar a Kansas.

RECORRIDO EXPOSITIVO

A diferencia del camino de baldosas amarillas que conduce a Dorothy de forma clara y lineal, la muestra evita deliberadamente una tesis cerrada. En su lugar emplea la Colección Musac como catalizadora de conversación y debate, al plantear interrogantes sin ofrecer respuestas definitivas.

En sus primeras salas la exposición se centra en los lugares en sí mismos: espacios en ocasiones vacíos, deteriorados, abandonados o fragmentados que, sin embargo, funcionan como depositarios de memoria, identidad y pertenencia. Así, la noción de hogar se explora primeramente desde una visión amplia ligada al territorio.

La sala siguiente cruza el umbral hacia los interiores y se traslada del espacio público al privado. Los entornos domésticos emergen como escenarios de emociones y deseos, mientras que las relaciones entre personas y objetos revelan cómo el hogar se construye mediante gestos cotidianos, rutinas y vínculos afectivos.

¿QUÉ HACE QUE UN HOGAR SEA UN HOGAR?

La presencia humana, inicialmente ausente en la exposición, se incorpora paulatinamente como detonante de una pregunta fundamental: ¿Qué hace que un hogar sea un hogar? A través de temas como las estructuras familiares, la crianza, la migración, la violencia, los roles de género y el cuidado comunitario, la exposición explora cómo las relaciones interpersonales generan tanto comodidad como conflicto.

La sección final de la muestra explora los códigos culturales que rodean la idea de hogar y la posibilidad de crear imaginarios domésticos alternativos.

En última instancia '¿No hay nada como el hogar?' reflexiona sobre la "profunda subjetividad" del sentimiento de estar "en casa". Esta sensación puede surgir de un lugar, una persona, una cotidianidad o un instante, con desencadenantes tan diversos como las experiencias que los configuran.

A través de una amplia variedad de enfoques artísticos y una presencia contemporánea que se desarrollará progresivamente a lo largo de 2026, la exposición invita al público a reconsiderar el concepto de hogar en toda su complejidad: un territorio en constante transformación donde se cruzan historias personales, estructuras sociales y deseos colectivos.