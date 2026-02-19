El Musac presentará en 2026 cinco exposiciones con algunas de las voces "más relevantes" del arte contemporáneo

Archivo - Fachada del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en la capital leonesa. - EUROP PRESS - Archivo

LEÓN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), con sede en la capital leonesa, presentará a lo largo del presente año cinco nuevas propuestas expositivas con algunas de las voces "más relevantes" del arte contemporáneo nacional e internacional.

La programación de 2026 comenzará el día 28 de febrero con una nueva lectura anual de la Colección Musac a cargo de la comisaria Monserrat Pis Marcos, que convivirá hasta el 17 de mayo con la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure'.

Bajo el título '¿No hay nada como el hogar?', la muestra analiza la evolución del concepto de hogar en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España. A través de 45 obras de 25 artistas internacionales, se replantea la idea de 'hogar' como un concepto inestable y polifacético, moldeado por condiciones sociales, expectativas culturales, experiencias emocionales y realidades vitales.

A partir del 6 de junio podrá visitarse 'Casi sistemas', una muestra de fondos del Museo que analiza el uso de sistemas dentro del arte contemporáneo a través de obras de Ai Weiwei, Julieta Aranda, Lara Favaretto, Joan Fontcuberta, Piero Golia, Candida Höfer, Julie Mehretu, Mitsuo Miura, Ian Monroe, Pedro Mora, Julian Opie y Daniel Rozin.

También en junio una exposición reivindicará la figura de Carlos León, uno de los pintores más destacados de su generación en España, referente de numerosos artistas posteriores, en un momento de reevaluación de su obra, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

'LUGAR DEL ELOGIO'

Con el título de 'Lugar del elogio' una investigación liderada por el crítico y comisario Fernando Castro Flórez permitirá revisar las obras más importantes realizadas por este creador en las últimas décadas, desde sus impresionantes jardines hasta las últimas creaciones. La muestra se enmarca en la línea de programación que visibiliza y analiza a artistas españoles dedicados a la pintura de manera primordial.

Esta exposición reúne trabajos sobre distintos soportes (tela, dibond y madera) que evidencian la vitalidad y la riqueza técnica de su pintura y proponen una aproximación amplia y contextualizada a una trayectoria fundamental en el panorama artístico nacional.

'PABELLÓN DE ESCULTURA'

La programación estival se completa con la reinterpretación de una de las obras más monumentales de la Colección Musac: 'Pabellón de escultura' (2008) de Ana Laura Aláez, que cuenta con la colaboración de la propia artista para adaptarla al singular espacio de la sala 6 del Museo.

Concebida para la exposición individual de la artista que tuvo lugar en 2008 en el Musac, la obra reflexiona sobre la esencia formal como manifestación artística, en la que convergen las disciplinas de la escultura y la arquitectura a través del vacío.

'Pabellón de escultura' propone un recorrido en el que el espectador deambula entre paneles de aluminio pulido para explorar un espacio que desafía la comprensión y la interpretación, y que representa un punto de inflexión en la trayectoria de la artista.

MICHELANGELO PISTOLETTO

La programación de 2026 se completará a partir de noviembre con una gran exposición de Michelangelo Pistoletto (Biella, Italia, 1933), uno de los grandes referentes del arte contemporáneo en la segunda mitad del siglo XX. Pistoletto es protagonista e impulsor del arte povera, movimiento desarrollado en Italia durante los años 60, cuya influencia ha traspasado fronteras físicas y temporales.

Entre 1961 y 1962 el artista creó sus primeros Quadri specchianti [Cuadros espejo], que incluyen directamente la presencia del espectador y el tiempo real y abren la perspectiva invirtiendo la renacentista, cerrada por las vanguardias del siglo XX.

Estas obras le procuraron un rápido reconocimiento internacional y llevaron a la celebración, en la década de 1960, de muestras individuales en prestigiosos museos y galerías de Europa y Estados Unidos. Los Quadri specchianti cimentaron la producción artística posterior y el pensamiento teórico de Pistoletto.

EL ESPEJO EN LA EVOLUCIÓN DE SU OBRA

Su exposición en el Musac, comisariada por Álvaro Rodríguez Fominaya, recorre el desarrollo del espejo en la evolución de su obra desde los años 60 hasta el momento actual. En el recorrido se incorporan asimismo ejemplos de sus esculturas e instalaciones en diálogo con el espejo, entre ellas su emblemática Venere degli stracci (Venus de los trapos) de 1967, icono de la crítica a la sociedad de consumo.

A lo largo de su trayectoria Pistoletto ha participado en citas internacionales de referencia como la Bienal de Venecia, donde en 2003 recibió el León de Oro a la trayectoria, la Documenta 5 y Documenta 13. Ha expuesto en instituciones de referencia como el Louvre, Stedelijk van Abbemuseum (Eindhoven), MoMA PS1 (Nueva York) y MoMA Oxford, entre otros.

En 1998 fundó Cittadellarte-Fondazione Pistoletto en Biella, centro dedicado a la intersección entre creación artística y transformación social. En 2025 fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz.