Musac programa un encuentro con las artistas Sara Alonso y Lara Ruiz el 22 de septiembre

Archivo - Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) acogerá el próximo día 22 de septiembre a las 19.00 horas un encuentro con las artistas Sara Alonso y Lara Ruiz en el que presentarán las obras producidas específicamente para la exposición '¿No hay nada como el hogar?'.

La instalación de Lara Ruiz, 'Babel Floor' (Suelo Babel, 2026), parte de su trabajo como coleccionista de baldosas y suelos urbanos. Su archivo, recopilado mediante acciones presenciales y contribuciones a distancia, está en constante crecimiento y abarca varias ciudades y países.

Por otro lado, la hija de Sara Alonso, nacida en 2024, es el eje vertebrador de la instalación 'Ñamñam' (2026), inspirada por la atmósfera suspendida de la crianza, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

Estas dos nuevas intervenciones, que podrán verse hasta la clausura de '¿No hay nada como el hogar?' el próximo 7 de febrero, se presentarán a través de un encuentro con las artistas y la comisaria del proyecto, Monserrat Pis Marcos. La participación en la actividad es gratuita hasta completar el aforo.

'¿No hay nada como el hogar? Colección Musac' es una exposición que analiza la evolución del concepto de hogar en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España. A través de una selección de 45 obras de 24 artistas, la muestra replantea la idea de 'hogar' como un concepto inestable y polifacético, moldeado por condiciones sociales, expectativas culturales, experiencias emocionales y realidades vitales.

Esta presentación se inscribe en el programa de producción Musac, que se puso en marcha en 2022 de forma vinculada a los proyectos expositivos del museo para reforzar el papel de producción en el ecosistema nacional y autonómico. En este programa participan artistas y colectivos que, por invitación curatorial, producen obras específicas en relación a las muestras temporales, con especial énfasis en las exhibiciones de la colección.