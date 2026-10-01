El Musac proyecta este domingo el documental 'The Vanishing', de Filippo Barbieri

Archivo - Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) proyectará este domingo el documental 'The Vanishing' (La desaparición), de Filippo Barbieri, con acceso gratuito y de forma repetida entre las 17.00 y las 20.00 horas.

La iniciativa se enmarca en la exposición colectiva 'Casi sistemas. Colección Musac', que exhibe hasta el próximo 18 de octubre tres tapices de la serie 'Postales desde el filo' (Postcards from the Edge, 2005), del artista Piero Golia.

En ellos, el artista muestra paisajes estadounidenses que podrían dar una pista sobre su paradero durante las semanas en las que estuvo voluntariamente desaparecido en el año 2005, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

La película, con una duración de 26 minutos y que se proyectará en versión original en inglés, surgió de la decisión de Golia de desaparecer por completo de Estados Unidos en 2005 sin dejar ningún rastro de su presencia. Al renunciar al uso de tarjetas de crédito, teléfonos móviles y cualquier sistema capaz de registrar sus movimientos, el artista se hizo deliberadamente imposible de rastrear.

'The Vanishing' adopta la forma de una investigación. A través de entrevistas, testimonios y encuentros con amigos, artistas y personas cercanas a Golia, se intenta reconstruir el recorrido del artista y comprender el significado de su decisión.

La ausencia del protagonista se convierte en el núcleo de la narración: a medida que sus huellas desaparecen gradualmente, la película reflexiona sobre la desaparición en sí misma como un acto artístico.

Filippo Barbieri es cineasta y montador, fundador de ilOYOli LAb, un estudio independiente de producción y posproducción. Desde 2003 trabaja en proyectos que abarcan el cine, el documental y la comunicación visual y se centra especialmente en el lenguaje de las imágenes en movimiento. En paralelo a su labor profesional, explora la relación entre imagen, tiempo, memoria y percepción a través de cortometrajes y obras audiovisuales y su trabajo se mueve entre el cine y el arte contemporáneo.