Museg al Natural llegará a 5 espacios naturales de la provincia de Segovia con conciertos del 30 de julio al 8 de agosto

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SEGOVIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 51 edición del Festival de Música de Segovia inicia su tramo final con Museg al Natural, una propuesta que llegará a cinco espacios naturales de la provincia con conciertos del 30 de julio al 8 de agosto.

En este caso, la programación va más allá de los escenarios convencionales y establece un "diálogo" entre la música y el patrimonio natural de Segovia y su provincia, en concreto en las localidades de Segovia, Prádena, Yanguas de Eresma, Ayllón y Turégano, según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

El blues, el flamenco, el jazz, la música de cámara y la lírica protagonizarán esta nueva etapa del festival, que invita al público a recorrer el territorio desde la escucha y a descubrir algunos de sus espacios naturales e históricos desde una perspectiva diferente.

La programación comenzará este jueves 30 de julio, a las 20.30 horas, en la Pradera de San Marcos de Segovia, con 32-20 Blues ft. Mama Nat y su propuesta Evil Woman Blues, que se podrá disfrutar de forma gratuita.

Liderada por el músico segoviano Jesús Parra, la formación recorrerá los orígenes del blues, desde el Delta del Mississippi y el ragtime hasta el góspel y el soul. La incorporación de la voz de Mama Nat permitirá poner el foco en la tradición femenina de un género que ha marcado profundamente la historia de la música contemporánea.

La siguiente cita tendrá lugar el viernes 31 de julio, a las 20.30 horas, en el Centro Recreativo El Bardal de Prádena, donde Lorenzo Moya Piano Trio y la cantaora Laura Reyes presentarán 'Influencias' por un precio general de doce euros por entrada.

El último trabajo discográfico del pianista y compositor Lorenzo Moya propone un recorrido por el flamenco desde el piano, en "permanente diálogo" con el jazz y la música española. La voz de Laura Reyes, una de las intérpretes con mayor proyección dentro del circuito flamenco, completará una propuesta que tendrá como telón de fondo la Sierra de Guadarrama.

El sábado 1 de agosto, a las 20.30 horas, la antigua estación de tren de Yanguas de Eresma acogerá 'Falla Imaginado', un proyecto concebido por el pianista, compositor y arreglista Moisés P. Sánchez, acompañado por Ana María Valderrama al violín y Pablo Martín Caminero al contrabajo.

En coincidencia con el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, el espectáculo propone una relectura de algunas de sus obras más conocidas desde una mirada inspirada en el jazz. La actuación tendrá una duración aproximada de 90 minutos y un precio general de 12 euros.

Museg al Natural continuará el jueves 6 de agosto, a las 20.30 horas, en la Fachada del Palacio Obispo Vellosillo de Ayllón, con la actuación de Cavatina Duo. La formación, integrada por la flautista Eugenia Moliner y el guitarrista Denis Azabagic, llega desde Chicago convertida en una referencia internacional en su especialidad.

La fachada renacentista del Palacio de finales del siglo XVI que actualmente alberga el Museo de Arte Contemporáneo Obispo de Vellosillo de Ayllón, será el escenario de este concierto que tendrá un precio general de doce euros.

AINHOA ARTETA Y LUIS SANTANA

La 51 edición de MUSEG se despedirá el sábado 8 de agosto, a las 22.00 horas, con una gran gala lírica protagonizada por Ainhoa Arteta y el barítono Luis Santana, acompañados al piano por Víctor Carbajo.

Frente al Castillo de Turégano, los intérpretes ofrecerán un recital que recorrerá algunos de los grandes duetos de la ópera y enmarca así en el programa de Museg al Natural por un precio general de 20 euros.

Como complemento a la programación, el Castillo de Turégano celebrará una jornada de puertas abiertas desde las 19.00 horas, tal y como ha informado la organización.

Los conciertos de Yanguas de Eresma, Ayllón y Turégano contarán además con el wine bar de Diaita, editorial y club del vino.

Los recintos abrirán media hora antes de las actuaciones para acceder a la barra, que permanecerá disponible después de cada concierto.

Las entradas para los distintos eventos pueden adquirirse a través de la web oficial www.museg.org, en la taquilla del Centro de Recepción de Visitantes, situado en la plaza del Azoguejo, 1, y por teléfono en el 921 466 721.

También podrán comprarse en el lugar del concierto desde una hora antes del inicio, siempre que hubiera localidades disponibles.