Museo Botines (León) abrirá al público en 2026 por primera vez en su historia la Planta Noble con los muebles originales

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro), junto al presidente delegado de la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, Esteve Camps (a su izquierda) y representantes de Fundós y Museo Casa Botines, entre otros. - EUROPA PRESS

LEÓN, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí, en León capital, abrirá al público por primera vez en la historia del edificio la Planta Noble (planta baja) con los muebles originales diseñados en 1893, mientras que la primera planta del espacio museístico ofrecerá una narrativa renovada sobre Gaudí y la modernidad.

Según ha explicado el director general de Fundos, José María Viejo del Pozo, el próximo año se producirá un "acontecimiento excepcional" que supondrá "un antes y un después" para el proyecto museístico, porque en junio se estrenará la renovación en la que se trabaja desde hace varios año y que supone una transformación del Museo y un "salto cualitativo importantísimo".

Además de los nuevos espacios, el próximo año se inaugurará la nueva exposición permanente y las exposiciones temporales en torno a la figura de Antoni Gaudí y al edificio Botines.

Así, se exhibirán las muestras 'Gaudí y el trencadís', una aproximación "inédita" al uso del mosaico y la fragmentación como lenguaje poético y constructivo; '30 años de la restauración de la Casa Botines (1996-2026)', como un homenaje a la restauración dirigida por Mariano Díez Sáenz de Miera, piedra angular del edificio; 'Gaudí y la ciudad moderna', una lectura del contexto urbano, social y artístico en el que Gaudí formula su lenguaje "revolucionario" y 'Poética Fluxus. Hilos Cruzados 2026', una propuesta contemporánea en diálogo con los lenguajes experimentales.

"MUCHAS SORPRESAS" EN 2026

Además, hay "muchas sorpresas" preparadas para 2026, año en que se conmemora el centenario de la muerte de Gaudí y que se ha declarado Año de Especial Interés por el Ministerio de Cultura, según ha expresado el director del Museo Casa Botines, Raúl Fernández Sobrino.

Uno de los actos previstos es el lanzamiento en enero de un nuevo programa de mediación cultural titulado 'El Salón de Lectura de Casa Botines', diseñado para interpretar el edificio desde la literatura. En total se llevarán a cabo cerca de 55 acciones del Plan Gaudí 2026 que se irán desgranando a lo largo del año.

REVISTA DRAGÓN

Además de la programación de exposiciones temporales para el 2026 este martes se ha presentado el quinto número de la revista Dragón, reúne varios artículos centrados en la figura del arquitecto Antoni Gaudí.

La publicación incluye trabajos como 'Aspectos simbólicos de la reja de la puerta de entrada de la Casa Botines' del profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de León (ULE) César García Álvarez o 'Juan Homs y Botines el comerciante que da nombre al edificio Gaudí en León' del doctor en Historia Contemporánea e investigador de la sociedad leonesa Carmelo Lucas del Ser. Además de estos contenidos la revista se completa con entrevistas y novedades de la programación del Museo para el próximo año.

Por otra parte, en el acto que ha tenido lugar este martes se han ofrecido las cifras de visitas al Museo durante 2025, que han superado las 138.000. En concreto, la Feria Modernista congregó a más de 35.000 personas, mientras que las exposiciones temporales fueron vistas por más de 65.000 visitantes y del resto de actividades públicas llevadas a cabo destacan las más de 18.000 visitas guiadas realizadas.

III LEÓN DE PLATA

Por otra parte, se ha otorgado el III Premio León de Plata a la Fundación Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, un reconocimiento que el Museo Casa Botines Gaudí realiza cada año a personas, entidades o proyectos que se dediquen al estudio, investigación, conservación y divulgación de la obra de Gaudí.

El jurado ha decidido otorgar el III Premio León de Plata a la Fundación Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família por ser uno de los mayores referentes en cuanto a la conservación, protección y difusión de la obra de Antoni Gaudí, hasta el punto de que la Junta Constructora ha logrado que la Sagrada Familia sea el monumento más visitado de toda España en 2024.

Además, se ha destacado el trabajo desarrollado por la Junta Constructora en la continuación de los trabajos de construcción de la Basílica, que ha tenido importantes hallazgos y descubrimientos científicos en torno a la figura de Gaudí, así como la implementación de soluciones tecnológicas "punteras" para la construcción y conservación del edificio.

COLABORACIÓN EN EL AÑO GAUDÍ

El presidente delegado de la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, Esteve Camps, ha expresado su "más sincero agradecimiento" a la Fundación Fundos por este galardón. "Para nosotros es una gran satisfacción y el inicio de una gran colaboración con todas las entidades del Año Gaudí".

Asimismo, ha manifestado que los responsables de las obras de Gaudí en León capital, Astorga, Cantabria y Cataluña han iniciado una relación para conmemorar el centenario de la muerte de Gaudí que se intensificará "al máximo" en los próximos meses.

El evento ha contado con numerosos representantes políticos y sociales leoneses, entre ellos el alcalde de León, José Antonio Diez; el presidente de la Diputación Provincial, Gerardo Álvarez Courel o el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.