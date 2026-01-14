Museo Casa Botines Gaudí (León) recibió más de 142.000 visitantes durante 2025, un 4,9% más que en 2024

Imagen de una de las visitas guiadas realizadas en 2025 en el Museo Casa Botines Gaudí (León). - MUSEO CASA BOTINES

El Museo Casa Botines Gaudí cerró el año 2025 con 142.632 visitantes, una cifra que representa cerca de un 4,9 por ciento de crecimiento respecto al ejercicio 2024.

El 31,4 por ciento de los visitantes llegó desde el extranjero, con Estados Unidos revalidando el primer puesto en visitas internacionales, con el 13'63 por ciento, seguido por Francia, con un 10'65 por ciento y Países Bajos, con un 10 por ciento. Por detrás se situaron Australia, México y Japón, por este orden.

Respecto al público nacional (68,6 por ciento del total), la Comunidad de Madrid sigue liderando el ranking con un 19'08 por ciento de los visitantes durante 2025. León (10,34 por ciento) se sitúa en segundo lugar, demostrando la "fuerza" del público local durante este último ejercicio.

En el tercer puesto se coloca Asturias, con un 8,77 por ciento y a continuación le siguen, también en este orden, los visitantes procedentes de Barcelona, A Coruña y Bilbao, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Museo Casa Botines Gaudí.

De las 95 actividades culturales celebradas durante 2025 protagonizadas por conciertos, conferencias, talleres infantiles y presentaciones de libros, entre otros, destaca la IV Feria Modernista, evento que congregó a más de 35.000 visitantes y contó con un 6,5 por ciento más de expositores y un 4 por ciento más de actividades respecto a la edición anterior.