El Museo Casa de Cervantes de Valladolid aborda la biblioteca de Julio Cortázar y ofrece un taller de música colectiva

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa de Cervantes de Valladolid ha programado para el próximo 16 de septiembre la conferencia 'Leer para escribir. La Biblioteca de Julio Cortázar y su huella en la obra', impartida por Celia Martínez, y celebrará los días 18 y 19 de septiembre el taller musical 'Cámara de ecos', dirigido por el artista Diez Ovejas.

La ponencia sobre la biblioteca personal del escritor argentino se ha enmarcado dentro del ciclo que la institución estatal ha dedicado a tres grandes librerías 'de autor' para adentrarse en distintas formas de concebir la ordenación del conocimiento.

La sesión, impartida por la responsable de los fondos de Teatro e Ilusionismo y de la Biblioteca de Julio Cortázar en la Fundación Juan March, aborda la relación del autor con los libros y la lectura como un territorio vivo y una red abierta que se reflejó en su práctica literaria mediante el juego y la experimentación.

Por otro lado, la entidad ha organizado la propuesta musical gratuita 'Cámara de ecos', una experiencia que requiere inscripción previa y que ha partido de la escucha, la memoria y la mirada contemporánea sobre el patrimonio del edificio. La iniciativa busca explorar la historia del inmueble a través de la música para transformarla en una vivencia artística compartida.

Durante la actividad, el viernes 18 de septiembre por la tarde y el sábado 19 por la mañana, los asistentes trabajarán con la voz, los objetos y las grabaciones realizadas en las propias instalaciones del museo. Los participantes crearán partituras gráficas e inspiradas en la música concreta y el paisaje sonoro a partir de pautas sencillas para las que no se requiern conocimientos previos.

El resultado final de este laboratorio musical ha consistido en la elaboración de una pieza colectiva estructurada en cuatro movimientos.