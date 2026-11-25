El Museo de la Ciencia y el CSIC llevan a Valladolid el espectáculo científico familiar 'La navidad de las ideas'. - MUSEO DE LA CIENCIA DE VALALDOLID

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con el Museo de la Ciencia y el Ayuntamiento de Valladolid, ha llevado a la ciudad la sexta edición de su programa navideño CSIC X+, una propuesta de divulgación para público familiar titulada 'La navidad de las ideas' que se desarrollará los días 3 y 4 de enero en el teatro del Centro Cívico José Luis Mosquera.

Las funciones, recomendadas para público a partir de siete años y con una duración aproximada de 75 minutos, tendrán lugar el 3 de enero a las 17.30 horas y el 4 de enero a las 11.30 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo y requerirá inscripción previa a partir del 27 de noviembre en la página web 'www.csicxmas.com'.

En esta edición, el espectáculo combina música, humor, emociones y experimentación científica a través de un viaje en el tiempo protagonizado por el Dr. X+ --interpretado por el investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y músico Daniel Guirado--, junto a Poema, Teorema y el Matemúsico, quien pondrá ritmo con villancicos científicos.

La tripulación viajará a los años 1907 y 1927 para resolver un enigma con la ayuda del público, inspirándose en figuras como Santiago Ramón y Cajal, Maruja Mallo, Federico García Lorca o María de Maeztu.

La actividad se enmarca en los actos de conmemoración de los 120 años de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) organizados por el CSIC, institución presidida durante casi tres décadas por el Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal y que impulsó la formación en el extranjero, una red de centros de investigación y enseñanza, la educación superior de las mujeres y espacios como la Residencia de Estudiantes hasta su desmantelamiento al término de la Guerra Civil.

CSIC X+ es un proyecto de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC que nació en 2021 y ha probado diversos formatos desde el campus hasta los teatros.

En 2025, con 'La Buena Energía X+', la iniciativa consolidó su lenguaje escénico propio en cinco ciudades mediante personajes, música y experimentos dirigidos al público familiar.