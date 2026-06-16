Museo de la Ciencia ofrece del 8 al 23 de julio la Escuela de Verano 'Vacaciones espaciales' para niños de 7 a 12 años

Cartel del campamento de verano del Museo de la Ciencia de Valladolid. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza la Escuela de Verano 2026 'Vacaciones espaciales, que se celebrará del 8 al 23 de julio y está dirigido a niños y niñas de entre 7 y 12 años, según han informado fuentes municipales.

Cada taller se desarrollará en dos sesiones que tendrán lugar en horario de 11:30 a 13 horas, los días 8 y 9 de julio; 15 y 16 de julio; y 22 y 23 de julio.

Los participantes viajarán con la Voyager a otros planetas, descubrirán cómo viven y trabajan los astronautas y se prepararán para disfrutar del gran eclipse del mes de agosto.

El precio total de la escuela, que incluye los dos días, es de 13 euro para público general y 11 euro para los 'Amigos del Museo'. La inscripción debe realizarse, a partir del 16 de junio, en la recepción del Museo en horario de apertura del mismo. Las plazas son limitadas.