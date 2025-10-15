El Museo de la Ciencia de Valladolid acoge este viernes el III Encuentro Autonómico de Párkinson

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Parkinson de Castilla y León (Fepacyl) y su movimiento asociativo celebran este viernes en el Museo de la Ciencia de Valladolid el III Encuentro Autonómico de Párkinson. El evento reunirá a más de 200 personas del colectivo párkinson de Castilla y León.

Tras el éxito de las dos anteriores ediciones, la Federación quiere consolidar de forma definitiva esta iniciativa generando así un espacio de formación y convivencia para las personas con párkinson y sus familiares de toda la comunidad autónoma.

El acto de apertura contará con la presencia de Álvaro Muñoz Galindo, director técnico de Calidad e Infraestructuras Sanitarias de la Junta de Castilla y León, y de Rodrigo Nieto García, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid.

El programa cuenta también con la participación del doctor Jaime Herreros Rodríguez, Neurólogo del Hospital Público Universitario Infanta Leonor de Madrid y miembro del Grupo de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología y de Javier Castillo, responsable de Calidad y Asuntos Regulatorios de Inbrain Neuroelectronics.

Fepacyl es la Federación de Parkinson de Castilla y León constituida en Valladolid el 29 de abril de 2009 y que representa a casi 3.000 personas con esta enfermedad en la Comunidad y a once asociaciones provinciales.

LA ENFERMEDAD

El párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor prevalencia en el mundo. Se trata de un trastorno crónico que afecta al sistema nervioso y evoluciona progresivamente, pudiendo generar diversos grados de discapacidad y dependencia.

Fue descrita por primera vez en 1817 por el doctor James Parkinson, recogida en su ensayo 'La parálisis agitante'. A nivel mundial, la prevalencia del Parkinson se ha duplicado en los últimos veinticinco años, afectando a más de 8,5 millones de personas en el mundo.

En España, se estima que 160.000 personas conviven con párkinson, aunque se calcula que podría haber otras 30.000 personas sin diagnosticar debido a la falta de un registro nacional exacto. La causa del párkinson es desconocida en la mayoría de los casos. Se cree que su aparición se debe a una combinación de factores, incluyendo la edad, la genética y elementos medioambientales.

La enfermedad implica la pérdida de neuronas dopaminérgicas en una región del cerebro llamada sustancia negra, lo que provoca una deficiencia de dopamina, un neurotransmisor crucial para el control del movimiento.